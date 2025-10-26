Кэтрин Коннолли, независимый кандидат с левыми политическими взглядами, уверенно победила на президентских выборах в Ирландской Республике. Официальные итоги выборов были оглашены в Дублинском замке.

Коннолли получила 63,4% голосов избирателей против 29,5% у ее единственной соперницы Хизер Хамфрис.

В Ирландии прошли выборы 10-го по счету президента страны, который 11 ноября сменит действующего главу государства Майкла Хиггинса.

Хизер Хамфрис, которая представляла на выборах партию Fine Gael, ранее признала свое поражение. «Кэтрин станет президентом для каждого из нас. Она будет моим президентом, и я искренне желаю ей всего самого доброго», — сказала она.

После объявления результатов выборов в Дублинском замке Коннолли произнесла речь сначала на ирландском гэльском, а затем на английском языке.

68-летняя Коннолли баллотировалась как независимая кандидатка. Она известна левыми политическими взглядами и получила поддержку от ряда левых партий, включая иррендентистскую партию Sinn Fein. С 2016 года она заседала в ирландском парламенте, а до того работала адвокатом и 17 лет входила в совет графства Голуэй. У нее два высших образования — магистерская степень по клинической психологии в Университете Лидса и юридический диплом Университета Голуэя.

Коннолли резко критикует политику НАТО в отношении России, а также категорически выступает против наращивания военных расходов Европой.

Коннолли неоднократно заявляла, что ввод российских войск в Украину является незаконным и неприемлемым, однако призывала к «дипломатическому решению конфликта». «Война — это пятно на человечестве. Мы должны использовать все наши возможности и весь накопленный за годы авторитет, чтобы добиваться дипломатического решения», - заявляла политик.

Коннолли также выступает против «милитаризации» Европы и роста влияния военно-промышленного комплекса. «Военно-промышленный комплекс не приносит мира. Миллиарды, которые направляются на его поддержку, уходят за счет борьбы с бедностью. Это безумие, и мы должны прямо говорить об этом безумии и искать иной путь», - говорила она. «Мы наращиваем военные расходы по всей Европе… Германия восстанавливает свою экономику через военно-промышленный комплекс. Но война — не решение», - добавляла Коннолли.

Она отмечала «отвратительную роль НАТО» в продвижении к российским границам.

Ирландия — парламентская демократия, и большинство полномочий принадлежат правительству, опирающемуся на большинство депутатов. Президент избирается на семь лет и выполняет преимущественно церемониальные функции. Он представляет страну за рубежом, занимает центральное место на крупных национальных мероприятиях и отвечает за соблюдение Конституции.