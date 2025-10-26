USD 1.7000
Камала Харрис может повторно баллотироваться в президенты США

01:59 337

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что не закончила с политической деятельностью. Она сказала, что может снова баллотироваться на пост президента, и допустила, что следующим главой государства станет именно она.

«Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови», — заявила Харрис в интервью BBC. Она отвергла результаты опросов, по которым на роль выдвиженца от Демократической партии уступает не только своим сопартийцам, но даже голливудскому актеру Дуэйну «Скале» Джонсону. «Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась ни на первую, ни на вторую должность, и уж точно не сидела бы здесь», — сказала Харрис. 

В разговоре с журналистом она раскритиковала деятельность нынешнего президента США Дональда Трампа. Указала на то, что он превратил федеральные силовые ведомства в свое оружие, но вместе с этим упрекнула руководителей бизнеса и разных организаций, которые, по ее мнению, слишком легко подчинились требованиям президента. «Многие… капитулировали с самого начала и преклоняют колени перед тираном. Я полагаю, по многим причинам, в том числе и потому, что они хотят быть рядом с властью, возможно, хотят добиться одобрения слияния или избежать расследования», — сказала она.

Харрис выдвинулась на пост главы государства от Демократической партии после того, как бывший президент Джо Байден снял свою кандидатуру под давлением однопартийцев. Это произошло всего за несколько месяцев до дня выборов. В итоге политик на прошедших выборах набрала 48,43% голосов.

Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
01:32 491
Новый президент Ирландии защищает Россию
Новый президент Ирландии защищает Россию
01:52 651
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 1104
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 1006
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 2589
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа
«Иглы» Мадуро против авианосца Трампа наша корреспонденция
25 октября 2025, 18:47 3155
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий
25 октября 2025, 21:16 4086
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!»
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 3353
Трамп об Азербайджане и Путине
Трамп об Азербайджане и Путине обновлено 23:31
25 октября 2025, 23:31 4135
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
Россия освободила лидера азербайджанской диаспоры
25 октября 2025, 20:19 6300
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам
Сырский посетил Покровск и обратился к командирам обновлено 22:17
25 октября 2025, 22:17 9450

