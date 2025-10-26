Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского

За семь дней россияне выпустили по Украине почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что в Киеве продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки и выразил соболезнования в связи с гибелью людей. По его словам, в результате налета повреждены многоэтажки в нескольких районах города.
«Каждый удар России — это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян. Тысячи ударов различными типами оружия — только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила Россия против Украины», — написал он в соцсетях.
«Под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии. Есть весомые результаты давления на Россию — 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться», — добавил украинский лидер.
Российские войска вечером в субботу и в ночь на воскресенье запустили по Украине 101 ударный беспилотник различных типов, 90 дронов было сбито или подавлено, сообщают Воздушные силы ВСУ. По данным военных, большинство дронов (60) были «шахедами». БПЛА запускались с разных направлений, в том числе из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска и с территории аннексированного Крыма.
«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.
* * * 09:37
Три человека погибли и 27 пострадали в результате ночной атаки российских ударных дронов на Киев, сообщил мэр Виталий Кличко.
«В Деснянском районе по предварительной информации погибли три человека и 27 пострадали (из них 6 детей)…» - написал Кличко в телеграм-канале.
Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате ночного российского удара по Киеву погибли три человека, а 29 пострадали. Среди пострадавших семеро детей, сказано в сообщении. По данным ГСЧС, в результате попадания российского беспилотника начался пожар в девятиэтажном жилом доме в Деснянском районе, с верхних этажей здания эвакуированы 13 человек. Еще в одном доме дрон попал в 16-этажное здание, были выбиты окна с первого по девятый этаж.
Кроме того, сообщается о попадании беспилотника в многоэтажку в Оболонском районе Киева, где пожара не было.
* * * 09:05
В ночь на воскресенье, 26 октября, столицу Украины Киев массированно атаковали российские дроны, передают украинские СМИ.
В результате обстрела зафиксированы падения обломков, пожар, известно о 26 пострадавших, среди них шестеро детей.
Киевские власти сообщали, что под ударами российских «шахедов» оказались Деснянский и Оболонский районы Киева. Во время атаки пострадали по меньшей мере три жилых многоэтажных дома в разных районах.
Напомним, в ночь на 25 октября россияне нанесли по Киеву удары баллистическими ракетами, были повреждены жилые дома, детский сад, один человек погиб и девять пострадали.