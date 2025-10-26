Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского

За семь дней россияне выпустили по Украине почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил, что в Киеве продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки и выразил соболезнования в связи с гибелью людей. По его словам, в результате налета повреждены многоэтажки в нескольких районах города.

«Каждый удар России — это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян. Тысячи ударов различными типами оружия — только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила Россия против Украины», — написал он в соцсетях.

«Под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии. Есть весомые результаты давления на Россию — 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться», — добавил украинский лидер.