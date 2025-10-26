USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Трамп начал свое азиатское турне танцами

09:19 1720

Президент США Дональд Трамп 25 октября начал свое недельное азиатское турне со столицы Малайзии Куала-Лумпура. Здесь он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Саммит будет крупнейшим в истории АСЕАН, помимо Трампа в нем примут участие премьер Японии Санаэ Такаити, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса, премьер КНР Ли Цян и другие.

В аэропорту Куала-Лумпура президент США принял участие в традиционном танце вместе с артистами, встретившими его. Проходя мимо военных и исполнителей в национальных костюмах, Трамп присоединился к танцу, после чего улыбнулся, поаплодировал и направился к лимузину вместе с встретившим его премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. По пути он взял у встречающих его людей флаги Малайзии и попозировал с ними, прежде чем отправиться на место проведения саммита.

Ранее Трамп анонсировал подписание в Малайзии мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей. После Малайзии Трамп планирует посетить Японию и Южную Корею, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
11:31 1005
Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского
Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского обновлено 12:34
12:34 2438
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 2748
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий; все еще актуально
25 октября 2025, 21:16 6731
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане главное на этот час
00:06 7908
Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»
Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»
10:50 2021
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
01:32 2785
Новый президент Ирландии защищает Россию
Новый президент Ирландии защищает Россию
01:52 4453
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 3935
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 3009
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 5531

ЭТО ВАЖНО

PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
11:31 1005
Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского
Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского обновлено 12:34
12:34 2438
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 2748
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий; все еще актуально
25 октября 2025, 21:16 6731
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане главное на этот час
00:06 7908
Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»
Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»
10:50 2021
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
01:32 2785
Новый президент Ирландии защищает Россию
Новый президент Ирландии защищает Россию
01:52 4453
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 3935
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 3009
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 5531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться