Трамп начал свое азиатское турне танцами

Президент США Дональд Трамп 25 октября начал свое недельное азиатское турне со столицы Малайзии Куала-Лумпура. Здесь он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Саммит будет крупнейшим в истории АСЕАН, помимо Трампа в нем примут участие премьер Японии Санаэ Такаити, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса, премьер КНР Ли Цян и другие.

В аэропорту Куала-Лумпура президент США принял участие в традиционном танце вместе с артистами, встретившими его. Проходя мимо военных и исполнителей в национальных костюмах, Трамп присоединился к танцу, после чего улыбнулся, поаплодировал и направился к лимузину вместе с встретившим его премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. По пути он взял у встречающих его людей флаги Малайзии и попозировал с ними, прежде чем отправиться на место проведения саммита.

Ранее Трамп анонсировал подписание в Малайзии мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей. После Малайзии Трамп планирует посетить Японию и Южную Корею, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).