Трамп помирил и Камбоджу с Таиландом: подписано соглашение

Премьеры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение в присутствии президента США Дональда Трама на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в Малайзии, пишет Thmey Thmey.

«Наблюдатели из азиатских стран, включая Малайзию, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым», — сказал президент США.

Накануне прибытия в Куала-Лумпур Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Я по пути в Малайзию, где подпишу Великое Мирное Соглашение, в котором я с гордостью выступил посредником между Камбоджей и Таиландом».

24 июля этого года на границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооруженные столкновения. Позднее, 28 июля, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о заключении соглашения между Таиландом и Камбоджей. Переговоры, которые привели к этому решению, проходили в Куала-Лумпуре и включали участие представителей США и Китая. В начале августа на встрече в Малайзии представители Таиланда и Камбоджи согласовали 13 пунктов, касающихся реализации соглашения о перемирии, которое вступило в силу 28 июля.