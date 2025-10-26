USD 1.7000
Трамп помирил и Камбоджу с Таиландом: подписано соглашение

09:43 854

Премьеры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение в присутствии президента США Дональда Трама на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в Малайзии, пишет Thmey Thmey.

По словам Трампа, 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены.

«Наблюдатели из азиатских стран, включая Малайзию, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым», — сказал президент США.

Накануне прибытия в Куала-Лумпур Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Я по пути в Малайзию, где подпишу Великое Мирное Соглашение, в котором я с гордостью выступил посредником между Камбоджей и Таиландом».

24 июля этого года на границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооруженные столкновения. Позднее, 28 июля, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о заключении соглашения между Таиландом и Камбоджей. Переговоры, которые привели к этому решению, проходили в Куала-Лумпуре и включали участие представителей США и Китая. В начале августа на встрече в Малайзии представители Таиланда и Камбоджи согласовали 13 пунктов, касающихся реализации соглашения о перемирии, которое вступило в силу 28 июля.

PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
11:31 1006
Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского
Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского обновлено 12:34
12:34 2440
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 2750
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий; все еще актуально
25 октября 2025, 21:16 6732
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане главное на этот час
00:06 7910
Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»
Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»
10:50 2023
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
01:32 2786
Новый президент Ирландии защищает Россию
Новый президент Ирландии защищает Россию
01:52 4454
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 3935
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 3009
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 5532

