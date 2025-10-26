Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России

Россия провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с участием главы Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими, сообщили в Кремле.

На видео, опубликованном Кремлем, одетый в военную форму Путин сообщает, что на этой неделе российские вооруженные силы провели тренировку стратегических наступательных сил, в ходе которой «выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил» и осуществлены испытания «перспективных образцов вооружений».

После него с докладом выступил Валерий Герасимов. Он заявил, что в ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева» и двух крылатых ракет Х-102.

Путин заявил, что испытания «в очередной раз подтвердили надежность ядерного щита России», и попросил Герасимова также доложить об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Герасимов заявил, что испытание «Буревестника» было проведено 21 октября. Отличие этого испытания, по его словам, в том, что полет был многочасовым. По его словам, ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. «Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии», — сказал Герасимов.

Путин добавил, комментируя испытания «Буревестника», что это «уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет». «Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах», — сказал Путин, добавив, что «ядерные силы России находятся на самом высоком уровне в мире».

Впервые о ракете «Буревестник» Путин рассказал в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года. Он заявил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».