Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»

10:50 2026

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал утром 26 октября на своих страницах в социальных сетях видео из монастыря Ованаванк, куда он прибыл.

Пашинян заявил, что литургия (богослужение) в Ованаванк, которая пройдет сегодня, символизирует «начало практического этапа освобождения нашей святыни святых – Первопрестольного Святого Эчмиадзина».

Пашинян, одетый в черное, сказал, что нынешние иерархи церкви «заключили в цепи скверны нашу святая святых – Первопрестольный Святой Эчмиадзин… Они отнюдь не распространяют учение нашего Господа и Учителя Иисуса Христа – они сеют грязь, коррупцию, уголовную субкультуру. Повестка дня освобождения Эчмиадзина назрела давно».

Согласно армянским СМИ, в Арагацотнскую область, где расположен монастырь, привлечены дополнительные силы полиции.

PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
11:31 1008
Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского
Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского обновлено 12:34
12:34 2448
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 2754
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет… наш комментарий; все еще актуально
25 октября 2025, 21:16 6735
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане главное на этот час
00:06 7911
Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»
Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»
10:50 2027
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
01:32 2786
Новый президент Ирландии защищает Россию
Новый президент Ирландии защищает Россию
01:52 4455
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 3936
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов объектив haqqin.az
00:20 3010
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война
25 октября 2025, 22:58 5533
