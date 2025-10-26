Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал утром 26 октября на своих страницах в социальных сетях видео из монастыря Ованаванк, куда он прибыл.

Пашинян заявил, что литургия (богослужение) в Ованаванк, которая пройдет сегодня, символизирует «начало практического этапа освобождения нашей святыни святых – Первопрестольного Святого Эчмиадзина».

Пашинян, одетый в черное, сказал, что нынешние иерархи церкви «заключили в цепи скверны нашу святая святых – Первопрестольный Святой Эчмиадзин… Они отнюдь не распространяют учение нашего Господа и Учителя Иисуса Христа – они сеют грязь, коррупцию, уголовную субкультуру. Повестка дня освобождения Эчмиадзина назрела давно».

Согласно армянским СМИ, в Арагацотнскую область, где расположен монастырь, привлечены дополнительные силы полиции.