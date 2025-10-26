USD 1.7000
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции

11:31 1009

Боевики террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) объявили о начале второго этапа «Мирного процесса» с Турцией, предусматривающего полный вывод курдских вооруженных формирований с территории страны.

Курдские СМИ опубликовали кадры, подтверждающие отход боевиков из Турции.

В заявлении PKK, которое приводят турецкие СМИ, говорится, что террористическая организация полностью прекратит свою деятельность в Турции: «Мы выводим все наши войска из Турции».

Заявление от имени PKK сделал один из ее лидеров Сабри Ок. В заявлении говорится: «Мы привержены решениям 12-го съезда и полны решимости их реализовать. Однако для этого необходимо как можно скорее предпринять правовые и политические шаги. В этом контексте за основу должен быть …закон, касающийся PKK, а также безотлагательно приняты законы о свободе и демократической интеграции…»

Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского
Россия снова бьет по Киеву: погибшие, раненые, пожары. Реакция Зеленского
12:34 2451
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
11:10 2757
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
Из фаворитов в заключенные. Грузия наглядно стервенеет…
25 октября 2025, 21:16 6736
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
00:06 7911
Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»
Пашинян объявил о «начале освобождения Эчмиадзина»
10:50 2029
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
Воздушные шары из Беларуси остановили аэропорт Вильнюса
01:32 2786
Новый президент Ирландии защищает Россию
Новый президент Ирландии защищает Россию
01:52 4456
Трамп дал ХАМАС 48 часов
Трамп дал ХАМАС 48 часов
00:55 3936
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
Суд оправдал британского офицера, который убил ирландских демонстрантов
00:20 3010
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности
25 октября 2025, 22:58 5534

