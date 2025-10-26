PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции

Курдские СМИ опубликовали кадры, подтверждающие отход боевиков из Турции.

В заявлении PKK, которое приводят турецкие СМИ, говорится, что террористическая организация полностью прекратит свою деятельность в Турции: «Мы выводим все наши войска из Турции».

Заявление от имени PKK сделал один из ее лидеров Сабри Ок. В заявлении говорится: «Мы привержены решениям 12-го съезда и полны решимости их реализовать. Однако для этого необходимо как можно скорее предпринять правовые и политические шаги. В этом контексте за основу должен быть …закон, касающийся PKK, а также безотлагательно приняты законы о свободе и демократической интеграции…»