Трамп анонсировал «очень интересные сделки» и встречу с Си

11:57

Президент США Дональд Трамп анонсировал «очень интересные сделки» с Японией и подтвердил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.

«Сегодня мы останемся здесь, а завтра направимся в очень красивую страну (имеет в виду Японию – ред.), и у нас будут некоторые очень хорошие, интересные сделки, которых, как вы знаете, мы достигли», - сказал президент США на церемонии подписания документов с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

«На следующий день мы будем встречаться с Си [Цзиньпином]», - добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей на следующей неделе встрече с Си Цзиньпином. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита АТЭС.

«Юго-Восточная Азия - один из важнейших союзников и партнеров Америки. Весь мир равняется на вас», - сказал Трамп, выступая на саммите АСЕАН – США, добавив: «Я здесь с миссией дружбы и доброй воли, чтобы углубить наши связи и торговлю, укрепить нашу безопасность».

«Мы рады, что помимо соглашения с Малайзией на этой неделе мы подписываем или приближаемся к заключению [сделок] по торговле с многими другими нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе - от Камбоджи до Японии и Южной Кореи», - добавил Трамп, отметив, что в Вашингтоне хотели бы развивать сотрудничество в области энергетики, технологий, ИИ, критически важных минералов и в других промышленных сферах.

Президент США, выступая в Куала-Лумпуре, где на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение, заявил, что «любит останавливать войны»: «Я не забуду тот день, [когда мы созвонились с лидерами Таиланда и Камбоджи], потому что это была одна из первых войн, [в разрешении которых] я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать». «ООН должна делать это, но она этого не делает», - добавил он.

