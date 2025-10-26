USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Новые подробности в деле об ограблении Лувра: уже есть задержанные

обновлено 13:16
13:16 2428

Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра, сообщила газета Le Figaro.

Один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира. Второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени.

Издание отмечает, что восемь драгоценных объектов, похищенных из музея, как и двое других подозреваемых по данному делу, пока не найдены.

* * * 12:50

Французские следователи подозревают сотрудников службы безопасности Лувра в причастности к ограблению 19 октября, когда преступники проникли в хранилище и вынесли ювелирные украшения общей стоимостью около 88 млн евро, сообщает The Telegraph.

По данным издания, один из сотрудников службы безопасности мог передать преступникам информацию о системе охраны музея. Следователи установили, что он контактировал с ними незадолго до кражи. Не исключено, что именно благодаря этим данным злоумышленникам удалось незаметно проникнуть в Галерею Аполлона, где хранились королевские драгоценности.

Многие известные бывшие грабители ювелирных изделий также уверены, что на Лувр навел кто-то изнутри, пишет New York Times. Ларри Лоутон, отсидевший более 11 лет за серию налетов на ювелирные магазины, заявил: «…У них был свой человек внутри. Свой человек внутри не означает, что они его знают. Может быть, это девушка-гид, которая знает, где все находится». По его словам, выбор цели был не случаен, а сама операция «холодно рассчитанной».

Ранее Reuters со ссылкой на французскую радиостанцию RTL сообщило, после ограбления некоторые из самых ценных драгоценностей Лувра были перевезены в Банк Франции. По данным источников RTL, перемещение части экспонатов из Галереи Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, прошло 24 октября под охраной полиции и в условиях строжайшей секретности.

Ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет. После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 2300
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции все еще актуально
13:37 2828
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... добавлено фото; обновлено 16:05
16:05 4932
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 3818
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 4880
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 1556
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 2622
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 4637
Грозное заявление Пакистана
Грозное заявление Пакистана
13:50 3005
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
00:06 9030
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война; все еще актуально
25 октября 2025, 22:58 6264

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 2300
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции все еще актуально
13:37 2828
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... добавлено фото; обновлено 16:05
16:05 4932
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 3818
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 4880
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 1556
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 2622
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 4637
Грозное заявление Пакистана
Грозное заявление Пакистана
13:50 3005
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
00:06 9030
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война; все еще актуально
25 октября 2025, 22:58 6264
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться