Новые подробности в деле об ограблении Лувра: уже есть задержанные

Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра, сообщила газета Le Figaro.
Один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира. Второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени.
Издание отмечает, что восемь драгоценных объектов, похищенных из музея, как и двое других подозреваемых по данному делу, пока не найдены.
* * * 12:50
Французские следователи подозревают сотрудников службы безопасности Лувра в причастности к ограблению 19 октября, когда преступники проникли в хранилище и вынесли ювелирные украшения общей стоимостью около 88 млн евро, сообщает The Telegraph.
По данным издания, один из сотрудников службы безопасности мог передать преступникам информацию о системе охраны музея. Следователи установили, что он контактировал с ними незадолго до кражи. Не исключено, что именно благодаря этим данным злоумышленникам удалось незаметно проникнуть в Галерею Аполлона, где хранились королевские драгоценности.
Многие известные бывшие грабители ювелирных изделий также уверены, что на Лувр навел кто-то изнутри, пишет New York Times. Ларри Лоутон, отсидевший более 11 лет за серию налетов на ювелирные магазины, заявил: «…У них был свой человек внутри. Свой человек внутри не означает, что они его знают. Может быть, это девушка-гид, которая знает, где все находится». По его словам, выбор цели был не случаен, а сама операция «холодно рассчитанной».
Ранее Reuters со ссылкой на французскую радиостанцию RTL сообщило, после ограбления некоторые из самых ценных драгоценностей Лувра были перевезены в Банк Франции. По данным источников RTL, перемещение части экспонатов из Галереи Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, прошло 24 октября под охраной полиции и в условиях строжайшей секретности.
Ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет. После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.