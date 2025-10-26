Новые подробности в деле об ограблении Лувра: уже есть задержанные

Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра, сообщила газета Le Figaro. Один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира. Второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. Издание отмечает, что восемь драгоценных объектов, похищенных из музея, как и двое других подозреваемых по данному делу, пока не найдены.

* * * 12:50 Французские следователи подозревают сотрудников службы безопасности Лувра в причастности к ограблению 19 октября, когда преступники проникли в хранилище и вынесли ювелирные украшения общей стоимостью около 88 млн евро, сообщает The Telegraph. По данным издания, один из сотрудников службы безопасности мог передать преступникам информацию о системе охраны музея. Следователи установили, что он контактировал с ними незадолго до кражи. Не исключено, что именно благодаря этим данным злоумышленникам удалось незаметно проникнуть в Галерею Аполлона, где хранились королевские драгоценности.