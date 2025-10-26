Путин сделал заявление о продолжении войны

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжения «спецоперации» (так в РФ называют войну против Украины – ред.) в соответствии с планом Генштаба ВС РФ.
Об этом российский лидер сказал на совещании с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, передает ТАСС.
Путин заявил об успехах российской армии по окружению украинских военных в районе Покровска, Мирнограда и Купянска.
«Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил», - сказал Путин.
По утверждению Путина, Вооруженные силы Украины будут стараться деблокировать свои группировки, окруженные российскими военными: «И напрямую деблокировать [свои группировки], и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации».
На совещании Герасимов заявил Путину, что группировка российских войск «Центр» завершила окружение украинских сил в районе Покровска и Мирнограда, где, как он утверждает, в кольце оказался 31 батальон ВСУ. Кроме того, более 70% Волчанска якобы уже захвачено россиянами, а город Купянск на направлении действий группировки «Запад» оказался в окружении.