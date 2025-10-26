Путин сделал заявление о продолжении войны

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжения «спецоперации» (так в РФ называют войну против Украины – ред.) в соответствии с планом Генштаба ВС РФ.

Об этом российский лидер сказал на совещании с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, передает ТАСС.