Россия начнет войну против одной из стран Европы

Начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил, что Россия активно готовится к нападению на одну из стран Европейского союза. Выступая на слушаниях в Комитете Национальной ассамблеи по обороне, он подчеркнул, что ситуация становится чрезвычайной и столкновение с Россией, по его оценке, произойдет в течение ближайших трех лет. По словам генерала, цель Москвы — противостояние НАТО. Россия, считает он, воспринимает Европу как слабое звено, а потому гибридные формы войны будут лишь усиливаться. «Россия — это империя, которая по своей структуре стремится к расширению, - констатировал начальник Генштаба армии Франции. - В этих условиях моя задача проста: подготовиться к будущей войне и выиграть ее».

Мандон отметил, что перед французским военно-промышленным комплексом и армией поставлены конкретные задачи по укреплению обороноспособности. Мандон заявил, что минимальный объем дополнительных военных расходов должен составить 6,7 миллиарда евро. По его словам, в армии ощущается острый дефицит боеприпасов, систем радиоэлектронного противодействия, беспилотников и комплексов противовоздушной обороны класса «земля-воздух». «Россия, которая извлекла уроки из трех лет войны, производит сегодня больше оружия, чем вся Европа, - подчеркнул генерал. - Эту угрозу усиливает стратегическое взаимодействие Москвы с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а также неуверенность европейцев в готовности США к активным действиям и растущие изоляционистские тенденции в Вашингтоне. Словом, у европейской безопасности повсюду трещины». Еще раньше выводы французского генерала нашли отражение в аналитической справке Института изучения войны (ISW), заявившего, что Россия вступила в «нулевую фазу» информационно-психологической подготовки к возможной войне против НАТО.

О возможных сценариях российской агрессии против одной из стран ЕС haqqin.az побеседовал с заместителем директора Национального института стратегических исследований Украины Вячеславом Потапенко. По мнению собеседника haqqin.az, Россия активно усиливает инструменты гибридной войны и пытается посеять сомнения в умах европейских военных и политиков. До недавнего времени в Европе считали, что, увязнув в Украине, Россия вряд ли сможет напасть на страну Европейского союза. Но после атак российских дронов на Польшу, Данию и другие государства эта уверенность была поколеблена. «Гибридная война не ограничится дронами и нарушением границ, - уверен украинский эксперт. - Видео с инцидентами попадают в интернет, европейская общественность требует реакции, и это создает давление на правительства стран ЕС». Отвечая на вопрос, готова ли Москва вести боевые действия одновременно на два фронта, Потапенко сказал, что это зависит от понимания термина «война». Россия, по его словам, продолжая войну в Украине, теоретически может нанести по территории Европы удар баллистической ракетой с ядерной боеголовкой, хотя в ближайшие годы Потапенко такого шага не ожидает. Тем не менее ядерная угроза для Европы будет нарастать. Потапенко также напомнил, что Россия недавно провела испытания ракет, способных нести ядерные боевые части. Кроме того, Москва способна организовать спецоперации по типу крымской, задействовав до 50 тысяч человек для захвата, к примеру, шведского острова Готланд в Балтийском море или части Эстонии. «Крымский сценарий в Балтике вполне реален. Россия может действовать не фронтально, а точечно — малыми силами, но с внезапным эффектом», — подчеркнул он. Эксперт пояснил, что смысл операции в Крыму с «зелеными человечками» заключался в отрицании официального участия России. Аналогичный сценарий, по его словам, возможен и в Латвии, где значительная часть населения — русскоязычные граждане, часть из которых имеет российские паспорта.

«Их можно переодеть в военную форму без знаков различия, снабдить оружием и представить происходящее как внутренний конфликт, а не внешнюю агрессию», - считает Потапенко. Эксперт напомнил, что в российской армии служит немало выходцев из стран Балтии, что облегчает реализацию подобных операций, а сама Россия для таких действий недостатка в силах не испытывает. «Захват небольшого острова с населением в несколько тысяч человек, где есть только полиция и береговая охрана, – задача, не представляющая для Москвы никакой сложности», - уверен собеседник haqqin.az. Отвечая на вопрос, почему Россия производит больше оружия, чем вся Европа, Потапенко отметил, что это результат деиндустриализации Запада. «Западные страны построили постиндустриальное общество, в котором основную долю валового внутреннего продукта обеспечивают сферы услуг и финансов, - пояснил эксперт. - Производство считалось устаревшим и было перенесено в Азию. Но когда возникла необходимость в массовом производстве вооружений, оказалось, что промышленная база сохранилась лишь в таких восточноевропейских странах, как Болгария, и в государствах вроде Северной Кореи. Россия же, сохранив индустриальную модель, оказалась в выигрыше, особенно при производстве дешевых дронов и боеприпасов с использованием китайских комплектующих».