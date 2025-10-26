Грозное заявление Пакистана

По словам главы Минобороны Пакистана, альтернативы проходящим сейчас в Стамбуле мирным переговорам не существует.

Пакистан готов к «открытой войне» с Афганистаном в случае срыва переговорного процесса, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы стоим перед выбором. Если соглашение о мире не будет достигнуто, мы вступим в открытую войну. Но я вижу, что они действительно хотят мира», — сказал Асиф.

Ранее сообщалось, что представители властей Афганистана и Пакистана провели в субботу, 25 октября, встречу в Стамбуле, на которой обсуждались пути урегулирования пограничного кризиса и создания условий для соблюдения режима прекращения огня, достигнутого 19 октября в столице Катара Дохе.

С 9 октября Афганистан и Пакистан бомбили друг друга в течение шести дней. Спустя некоторое время стороны договорились о 48-часовом перемирии и начале переговорного процесса об установлении мира между государствами. 15 октября новые столкновения произошли на афгано-пакистанской границе между талибами и пограничниками Пакистана.