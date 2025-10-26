USD 1.7000
В Кремле пригрозили «жестким» ответом

14:09 2623

Москва будет «жестко» реагировать на украинские удары вглубь территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, очень много пересудов сейчас идет, и сам (президент Украины Владимир) Зеленский, кстати, заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будет реагировать жестко на это, и, как сказал Путин, ошеломляюще», - цитирует Интерфакс Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что Украина сама не способна производить ракеты, которые могут бить вглубь России. «Они (ракеты) могут быть британскими, они могут быть германскими, итальянскими, какими угодно. Очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие ракеты и как минимум основные узлы и блоки этих ракет — это чисто импорт из Европы», - сказал Песков.

В минувший четверг Путин заявил, что если по территории РФ будут наноситься удары дальнобойным оружием, ответ будет очень серьезным: «Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим».

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 2307
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции все еще актуально
13:37 2832
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... добавлено фото; обновлено 16:05
16:05 4934
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 3825
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 4884
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 1558
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 2624
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 4644
Грозное заявление Пакистана
Грозное заявление Пакистана
13:50 3007
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
00:06 9030
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война; все еще актуально
25 октября 2025, 22:58 6265

