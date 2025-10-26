В Кремле пригрозили «жестким» ответом

«Действительно, очень много пересудов сейчас идет, и сам (президент Украины Владимир) Зеленский, кстати, заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будет реагировать жестко на это, и, как сказал Путин, ошеломляюще», - цитирует Интерфакс Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что Украина сама не способна производить ракеты, которые могут бить вглубь России. «Они (ракеты) могут быть британскими, они могут быть германскими, итальянскими, какими угодно. Очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие ракеты и как минимум основные узлы и блоки этих ракет — это чисто импорт из Европы», - сказал Песков.

В минувший четверг Путин заявил, что если по территории РФ будут наноситься удары дальнобойным оружием, ответ будет очень серьезным: «Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим».