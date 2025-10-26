Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению

По его словам, два дня назад Баку подтвердил возможность использования азербайджанских железных дорог для транзита российской продукции в Армению.

«Российские железные дороги» (РЖД) вместе с зарубежными коллегами решают вопросы по организации транзита российских товаров в Армению через территорию Азербайджана, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии Министерства сельского хозяйства для того, чтобы осваивать этот новый логистический маршрут», — уточнил он.

Вице-премьер РФ также указал на прогресс в создании азербайджанского отрезка международного транспортного коридора «Север-Юг». Индия, Россия и Иран подписали соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг» еще в 2000 году, позже к ним присоединились десять стран, включая Азербайджан, Армению и Казахстан.

На этой неделе Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. По словам президента Ильхама Алиева, решение подтверждает, что мир между Баку и Ереваном «уже не только на бумаге, но и на практике».