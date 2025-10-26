USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению

заявил Оверчук
14:41 2307

«Российские железные дороги» (РЖД) вместе с зарубежными коллегами решают вопросы по организации транзита российских товаров в Армению через территорию Азербайджана, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, два дня назад Баку подтвердил возможность использования азербайджанских железных дорог для транзита российской продукции в Армению.

«Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии Министерства сельского хозяйства для того, чтобы осваивать этот новый логистический маршрут», — уточнил он.

Вице-премьер РФ также указал на прогресс в создании азербайджанского отрезка международного транспортного коридора «Север-Юг». Индия, Россия и Иран подписали соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг» еще в 2000 году, позже к ним присоединились десять стран, включая Азербайджан, Армению и Казахстан.

На этой неделе Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. По словам президента Ильхама Алиева, решение подтверждает, что мир между Баку и Ереваном «уже не только на бумаге, но и на практике». 

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 2308
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции все еще актуально
13:37 2832
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... добавлено фото; обновлено 16:05
16:05 4936
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 3825
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 4885
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 1558
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 2625
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 4646
Грозное заявление Пакистана
Грозное заявление Пакистана
13:50 3008
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
00:06 9030
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война; все еще актуально
25 октября 2025, 22:58 6265

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 2308
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции все еще актуально
13:37 2832
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... добавлено фото; обновлено 16:05
16:05 4936
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 3825
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 4885
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 1558
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 2625
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 4646
Грозное заявление Пакистана
Грозное заявление Пакистана
13:50 3008
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
00:06 9030
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война; все еще актуально
25 октября 2025, 22:58 6265
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться