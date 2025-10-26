USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»

Отдел информации
14:48 1551

Снятие Азербайджаном всех ограничений на транзит грузов в Армению через свою территорию является стратегическим решением, которое принесет устойчивый мир и развитие в регион Южного Кавказа.

Так прокомментировал haqqin.az эксперт-экономист Вахид Ахмедов заявление президента Ильхама Алиева по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане о том, что мир между Азербайджаном и Арменией «уже не только на бумаге, но и на практике».

«Должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, и первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению», - сказал президент Азербайджана.

Напомним, прекращение транзита грузов в Армению было одним из первых важных решений Ильхама Алиева в 2004 году, когда выяснилось, что грузы поступают через Азербайджан в Грузию и далее в Армению. В сопроводительных документах пунктом назначения этих грузов указывалась Грузия. Тогда официальный Тбилиси дал гарантии, что через территорию Грузии из Азербайджана в Армению грузы поступать не будут. Спустя 21 год после этого решения, после одержанной во Второй Карабахской войне победы, признания руководством Армении Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана и подписанной в Белом доме декларации между Баку и Ереваном президент Алиев деблокировал пути сообщения с Арменией.

В этой связи Вахид Ахмедов отмечает, что «открытие коммуникаций в первую очередь имеет важную политическую значимость, потому что между Азербайджаном и Арменией пока не заключено мирное соглашение. В то же время это решение принесет экономические дивиденды Азербайджану. Сейчас сложно точно сказать, на сколько процентов увеличится грузопоток через Азербайджан. Это зависит от того, какие экономические соглашения заключила Армения, по которым будут поступать в эту страну грузы».

По мнению Ахмедова, идет процесс сближения двух стран как в политической, так и экономической сфере: «Это положительный процесс, особенно с учетом того, что в обозримом будущем откроется армяно-турецкая граница. Для Азербайджана важно диверсифицировать транспортные маршруты в Турцию».

В основном в Армению будут проходить грузы из России и стран Центральной Азии. «Очень важно, что Армения сможет получать грузы для строительства своего участка «Маршрута Трампа ради международного мира и благосостояния» (TRIPP) в Зангезуре», - сказал Ахмедов.

По мнению другого экономиста, Рауфа Гараева, открытие коммуникаций для транзита грузов стало ударом по реваншистским силам в Армении: «Азербайджан продемонстрировал свои миролюбивые намерения всему миру и, в частности, армянской общественности».

Гараев считает, что снятием ограничений на проезд грузов в Армению общий транзит грузов через Азербайджан каждый год будет увеличиваться на 10%: «Через азербайджанскую территорию пройдут также строительные материалы и оборудование для строительства участка Зангезурской дороги, который получил название «Маршрут Трампа». Очевидно, что к концу 2028 года этот транспортный проект будет запущен и транзитный потенциал Азербайджана в разы увеличится».

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 2291
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции все еще актуально
13:37 2824
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... добавлено фото; обновлено 16:05
16:05 4930
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 3808
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 4879
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 1552
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 2617
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 4626
Грозное заявление Пакистана
Грозное заявление Пакистана
13:50 2999
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
00:06 9030
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война; все еще актуально
25 октября 2025, 22:58 6262

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 2291
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции все еще актуально
13:37 2824
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... добавлено фото; обновлено 16:05
16:05 4930
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 3808
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 4879
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 1552
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 2617
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 4626
Грозное заявление Пакистана
Грозное заявление Пакистана
13:50 2999
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
00:06 9030
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война; все еще актуально
25 октября 2025, 22:58 6262
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться