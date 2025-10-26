О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»

Так прокомментировал haqqin.az эксперт-экономист Вахид Ахмедов заявление президента Ильхама Алиева по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане о том, что мир между Азербайджаном и Арменией «уже не только на бумаге, но и на практике».

Снятие Азербайджаном всех ограничений на транзит грузов в Армению через свою территорию является стратегическим решением, которое принесет устойчивый мир и развитие в регион Южного Кавказа.

«Должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, и первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению», - сказал президент Азербайджана.

Напомним, прекращение транзита грузов в Армению было одним из первых важных решений Ильхама Алиева в 2004 году, когда выяснилось, что грузы поступают через Азербайджан в Грузию и далее в Армению. В сопроводительных документах пунктом назначения этих грузов указывалась Грузия. Тогда официальный Тбилиси дал гарантии, что через территорию Грузии из Азербайджана в Армению грузы поступать не будут. Спустя 21 год после этого решения, после одержанной во Второй Карабахской войне победы, признания руководством Армении Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана и подписанной в Белом доме декларации между Баку и Ереваном президент Алиев деблокировал пути сообщения с Арменией.

В этой связи Вахид Ахмедов отмечает, что «открытие коммуникаций в первую очередь имеет важную политическую значимость, потому что между Азербайджаном и Арменией пока не заключено мирное соглашение. В то же время это решение принесет экономические дивиденды Азербайджану. Сейчас сложно точно сказать, на сколько процентов увеличится грузопоток через Азербайджан. Это зависит от того, какие экономические соглашения заключила Армения, по которым будут поступать в эту страну грузы».

По мнению Ахмедова, идет процесс сближения двух стран как в политической, так и экономической сфере: «Это положительный процесс, особенно с учетом того, что в обозримом будущем откроется армяно-турецкая граница. Для Азербайджана важно диверсифицировать транспортные маршруты в Турцию».

В основном в Армению будут проходить грузы из России и стран Центральной Азии. «Очень важно, что Армения сможет получать грузы для строительства своего участка «Маршрута Трампа ради международного мира и благосостояния» (TRIPP) в Зангезуре», - сказал Ахмедов.

По мнению другого экономиста, Рауфа Гараева, открытие коммуникаций для транзита грузов стало ударом по реваншистским силам в Армении: «Азербайджан продемонстрировал свои миролюбивые намерения всему миру и, в частности, армянской общественности».

Гараев считает, что снятием ограничений на проезд грузов в Армению общий транзит грузов через Азербайджан каждый год будет увеличиваться на 10%: «Через азербайджанскую территорию пройдут также строительные материалы и оборудование для строительства участка Зангезурской дороги, который получил название «Маршрут Трампа». Очевидно, что к концу 2028 года этот транспортный проект будет запущен и транзитный потенциал Азербайджана в разы увеличится».