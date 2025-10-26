Дожди прогнозируют синоптики

В понедельник, 27 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно. В ночь на 27 октября и утром местами возможны дождь и гроза. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 14–16, днем - 18–20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится до 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 80–85%, днем 60–70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью в отдельных регионах возможны дожди, местами ливневые, возможен град и гроза, в высокогорных районах - мокрый снег. В западных районах ночью и утром ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 12–17, днем - 20–25 градусов тепла, в горах ночью 2–7, днем 10–15 тепла.