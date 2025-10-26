USD 1.7000
Новость дня
Путин «солидарен» с Трампом

заявили в Кремле
15:26 822

Четких договоренностей о сроках проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было, поэтому трудно сказать, что его «отменили», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что сейчас нет смысла его проводить, да, такое понимание возникло прежде всего у Трампа. Но в своих заявлениях президент Путин с этим солидаризировался», — сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Накануне Дональд Трамп заявил, что будет готов встретиться с Владимиром Путиным только когда будет знать, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной будет действительно возможно. На борту президентского борта журналисты спросили Трампа, направляющегося в свое азиатское турне, что России нужно сделать, чтобы он вновь назначил встречу с Путиным. «Мне нужно будет знать, что мы действительно собираемся заключить сделку. Я не собираюсь тратить свое время впустую. У меня всегда были отличные отношения с Владимиром Путиным, но все это оказалось очень разочаровывающим. …Любая из сделок, которые я уже заключил, казалась мне сложнее, чем урегулирование между Россией и Украиной, но это не сработало», — сказал Трамп.

16 октября Трамп поговорил с Путиным по телефону, после чего назначил личную встречу с ним, которая должна была пройти в Будапеште. Подготовить ее должны были госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, однако после разговора их запланированная встреча отменилась, по данным CNN, из-за «разных ожиданий» относительно завершения войны в Украине. Вскоре после этого Трамп объявил об отмене встречи с Путиным.

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 2316
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции все еще актуально
13:37 2835
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... добавлено фото; обновлено 16:05
16:05 4940
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 3830
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 4886
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 1562
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 2629
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 4647
Грозное заявление Пакистана
Грозное заявление Пакистана
13:50 3013
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
00:06 9030
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война; все еще актуально
25 октября 2025, 22:58 6265

