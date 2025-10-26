Путин «солидарен» с Трампом

«То, что сейчас нет смысла его проводить, да, такое понимание возникло прежде всего у Трампа. Но в своих заявлениях президент Путин с этим солидаризировался», — сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Накануне Дональд Трамп заявил, что будет готов встретиться с Владимиром Путиным только когда будет знать, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной будет действительно возможно. На борту президентского борта журналисты спросили Трампа, направляющегося в свое азиатское турне, что России нужно сделать, чтобы он вновь назначил встречу с Путиным. «Мне нужно будет знать, что мы действительно собираемся заключить сделку. Я не собираюсь тратить свое время впустую. У меня всегда были отличные отношения с Владимиром Путиным, но все это оказалось очень разочаровывающим. …Любая из сделок, которые я уже заключил, казалась мне сложнее, чем урегулирование между Россией и Украиной, но это не сработало», — сказал Трамп.

16 октября Трамп поговорил с Путиным по телефону, после чего назначил личную встречу с ним, которая должна была пройти в Будапеште. Подготовить ее должны были госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, однако после разговора их запланированная встреча отменилась, по данным CNN, из-за «разных ожиданий» относительно завершения войны в Украине. Вскоре после этого Трамп объявил об отмене встречи с Путиным.