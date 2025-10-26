«Недружественный шаг» Америки против России

Он уверяет, что в интересы России входит выстраивание добрых отношений со всеми странами, в том числе и Соединенными Штатами.

«Конечно, действия, которые были предприняты на этой неделе, они стали недружественным шагом. Они действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам», — сказал Песков.

Ранее на этой неделе управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двух российских нефтяных компаний, «Роснефти» и «Лукойла», и более чем 30 их дочерних компаний. О рестрикциях Вашингтон объявил в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп вывел «экономическую войну» на новый уровень, решив ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла». По информации издания, это стало сигналом о готовности Соединенных Штатов «парализовать российский энергетический сектор», несмотря на риск роста цен на нефть.