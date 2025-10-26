USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

60 задержанных за три дня в Грузии

15:55 239

За три дня 60 участников протестных акций задержаны за нарушение порядка проведения собраний и манифестаций в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, сообщает МВД Грузии.

Ведомство призывает протестующих воздержаться от «совершения противоправных действий, в противном случае против них будут приняты предусмотренные законом меры».

«…Несмотря на то что представители патрульной полиции неоднократно призывали протестующих не предпринимать противоправных действий, поскольку их численность не давала права перекрывать дорогу, демонстранты не подчинились призыву правоохранителей, перекрыли проезжую часть и препятствовали движению. Еще раз призываем протестующих воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае против них будут приняты предусмотренные законом меры», — цитируют грузинские СМИ заявление МВД.

В середине октября парламент Грузии принял в трех чтениях поправки, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Теперь появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 2318
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции все еще актуально
13:37 2835
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... добавлено фото; обновлено 16:05
16:05 4943
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 3832
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 4886
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 1563
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 2632
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 4652
Грозное заявление Пакистана
Грозное заявление Пакистана
13:50 3014
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
00:06 9032
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война; все еще актуально
25 октября 2025, 22:58 6265

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 2318
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции
PKK объявила: полностью выводим своих боевиков из Турции все еще актуально
13:37 2835
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... добавлено фото; обновлено 16:05
16:05 4943
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 3832
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 4886
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 1563
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 2632
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 4652
Грозное заявление Пакистана
Грозное заявление Пакистана
13:50 3014
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане
Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
00:06 9032
91-летний символ борьбы и непокорности
91-летний символ борьбы и непокорности самая долгая война; все еще актуально
25 октября 2025, 22:58 6265
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться