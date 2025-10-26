60 задержанных за три дня в Грузии

За три дня 60 участников протестных акций задержаны за нарушение порядка проведения собраний и манифестаций в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, сообщает МВД Грузии.

Ведомство призывает протестующих воздержаться от «совершения противоправных действий, в противном случае против них будут приняты предусмотренные законом меры».

«…Несмотря на то что представители патрульной полиции неоднократно призывали протестующих не предпринимать противоправных действий, поскольку их численность не давала права перекрывать дорогу, демонстранты не подчинились призыву правоохранителей, перекрыли проезжую часть и препятствовали движению. Еще раз призываем протестующих воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае против них будут приняты предусмотренные законом меры», — цитируют грузинские СМИ заявление МВД.

В середине октября парламент Грузии принял в трех чтениях поправки, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Теперь появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.