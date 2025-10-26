USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске

16:11 381

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Покровске Донецкой области Украины россияне накопили две сотни военных.

«О ситуации на подступах к городу Покровск и непосредственно в его пределах. (РФ) путем использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БПЛА. Боевые столкновения отличаются высокой динамикой и интенсивностью», - цитирует «Украинская правда» сообщение Генштаба ВСУ.

Генштаб отметил, что россияне наращивают использование бронетехники в штурмовых действиях.

Несколько дней назад «УП» писала, что в Покровске находится не менее 250 россиян: они вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях.

