Американцы не согласились с Трампом

Более двух третей граждан США негативно оценили сгенерированный искусственным интеллектом ролик, на котором президент США Дональд Трамп поливает грязью протестующих. Об этом свидетельствует опрос компании YouGov.

По данным исследования, 70% американцев негативно отнеслись к решению Трампа опубликовать подобное видео на своей странице. Еще 20% участников опроса отметили, что одобрили ролик, 10% респондентов не определились со своей позицией.

Ролик, о котором идет речь, Трамп опубликовал 19 октября в своем аккаунте в соцсети Truth Social. На кадрах изображено, как американский лидер в образе монарха летит на истребителе. В какой-то момент он начинает сбрасывать грязь, которая падает на митингующих.