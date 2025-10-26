Стакан наполовину полон или его нет на столе?

На отмену Трампом саммита с Путиным в Будапеште, а также на введение блокирующих санкций против «Роснефти» и «Лукойла» (на которые приходится более половины добычи нефти в РФ и не менее половины его экспорта, судя по всему, такого быстрого удара в Москве не ожидали) Москва ответила многопланово. Прежде всего, возобновилась «ядерная риторика». На сей раз в связи с проведением учений стратегических ядерных сил. Хотя они, конечно, были запланированы заранее, публичное обсуждение их результата с нужными акцентами пришлось как нельзя кстати. Путин в ходе совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в военных операциях в Украине (совещание он подчеркнуто проводил в военном камуфляже), упомянул об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Подчеркнув, что аналогов ракеты нет и поручив готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника» в Вооруженных силах. Ну и вообще, по словам Путина, ядерные силы РФ находятся на самом высоком уровне в мире. Трампу уже наверняка доложили.

Также на фоне продолжающихся на Западе обсуждений темы поставки Украине американских «Томагавков» (о таком варианте вновь заявил генсек НАТО Рютте) представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ на дальнобойные удары вглубь России будет жестким. Ранее и сам Путин предупредил, что ответ в этом случае будет «ошеломляющим». Тоже явный намек на то, что он может быть и ядерным тоже. К приезду Верховного главнокомандующего, как говорилось, «на один из пунктов управления войсками» Герасимов подготовил хорошую новость, сообщив о военных успехах в окружении Купянска (бои за него идут уже не один год) и по ряду других направлений. По данным российского Минобороны, в окружении оказались не менее 10 тыс. военнослужащих ВСУ. Правда, некоторые Z-информресурсы сожалеют, что «элитным частям» удалось заранее покинуть зону окружения. Так или иначе, но появился новый повод сделать «пас» Трампу, чтобы тот предложил Москве пощадить окруженных украинских военных, как это уже было в ходе операции по освобождению участков Курской области, куда вторглись ВСУ. Путин, видимо, специально подчеркнул готовность к «пасу», поручив принять меры для обеспечения условий сдачи в плен украинских военных ради «минимизации человеческих жертв». Хотя Трампу, скорее всего, на окруженных наплевать вне контекста более предметного взаимодействия с Москвой по урегулированию военного конфликта. Тем более что Путин снова заявил о твердости своей позиции по продолжению военных действий, заявив, что Москва не будет приурочивать «решение боевых задач в ходе СВО ни к каким датам», а будет исходить из военной целесообразности. Так он ответил в том числе на распространяемые в украинских пабликах слухи о якобы «скором» окончании войны. Один авторитетный местный раввин даже назвал точную дату – 15 января 2026 года. Но куда там какому-то раввину против Путина!

Другими сигналами по «силовой линии» стали участившиеся массированные удары по Киеву, а также по другим целям в Украине. За минувшую неделю, по словам президента Зеленского, было выпущено почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиабомб и более 50 ракет разных типов. Главной целью, помимо военных и ассоциированных объектов, стали объекты энергетики, что Минобороны РФ уже особо и не скрывает. Это станет, очевидно, преобладающей тактикой ведения военных действий против Украины в зимний период. На этом фоне в США был срочно делегирован спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев (хотя он под американскими санкциями, но его там принимают, считая важным каналом взаимодействия с Москвой). Дмитриев – это «добрый следователь» из Москвы. Основной его собеседник с американской стороны – спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, которого в Москве тоже считают наиболее благоприятным для себя собеседником. Однако позиции Уиткоффа в роли переговорщика сейчас в определенной мере подорваны, тогда как главная роль тут перешла к госсекретарю Марко Рубио, который, напротив, считается более жестким по отношению к Москве. Находясь в США, Дмитриев старался делать только позитивные комментарии как на тему украинского урегулирования, так и российско-американских отношений в целом. По его словам, Россия и Украина при содействии США «близки к завершению военного конфликта дипломатическим путем». В заявлениях Киева Дмитриев увидел даже некое продвижение к реализму. Дескать, сейчас Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта, тогда как недавно требовал вывода российских войск со всех занятых территорий. Между тем заявления Дмитриева мало соотносятся с той позицией, которую декларирует российский МИД. Ведь всего за несколько дней до этого глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что заморозка войны по линии фронта не устраивает Москву.