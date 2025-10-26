Никто Израилю не указ

«Израиль — независимое государство. Мы будем защищать себя своими собственными средствами и будем продолжать определять свою судьбу»,— заявил Нетаньяху, добавив, что главный приоритет Израиля — безопасность страны. Его цитирует AFP.

Израиль не будет добиваться разрешения, чтобы наносить удары по целям в секторе Газа или Ливане, несмотря на соглашение о прекращении огня, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече правительства.

Премьер-министр указал, что только Израиль будет решать, каким странам он позволит присоединиться к планируемым международным силам безопасности в Газе. «Наша политика в сфере безопасности определяется нами… Мы пояснили, что только Израиль будет решать, какие международные силы приемлемы для нас. Мы не готовы терпеть нападения на нас, и мы предотвращаем угрозы в тот момент, когда они только возникают. Мы ни у кого не просим разрешения», - сказал он.

В рамках мирного плана президента США Дональда Трампа в Газе создадут международную стабилизационную силу для контроля за безопасностью внутри сектора. 25 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Турция, вероятно, не будет включена в состав стабилизационных сил численностью 5 тыс. человек, так как этого не хочет Израиль. Днем ранее Рубио заявил, что в будущем палестинское движение ХАМАС не будет управлять Газой.