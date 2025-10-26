USD 1.7000
Никто Израилю не указ

считает Нетаньяху
16:30 1023

Израиль не будет добиваться разрешения, чтобы наносить удары по целям в секторе Газа или Ливане, несмотря на соглашение о прекращении огня, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече правительства.

«Израиль — независимое государство. Мы будем защищать себя своими собственными средствами и будем продолжать определять свою судьбу»,— заявил Нетаньяху, добавив, что главный приоритет Израиля — безопасность страны. Его цитирует AFP.

Премьер-министр указал, что только Израиль будет решать, каким странам он позволит присоединиться к планируемым международным силам безопасности в Газе. «Наша политика в сфере безопасности определяется нами… Мы пояснили, что только Израиль будет решать, какие международные силы приемлемы для нас. Мы не готовы терпеть нападения на нас, и мы предотвращаем угрозы в тот момент, когда они только возникают. Мы ни у кого не просим разрешения», - сказал он.

В рамках мирного плана президента США Дональда Трампа в Газе создадут международную стабилизационную силу для контроля за безопасностью внутри сектора. 25 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Турция, вероятно, не будет включена в состав стабилизационных сил численностью 5 тыс. человек, так как этого не хочет Израиль. Днем ранее Рубио заявил, что в будущем палестинское движение ХАМАС не будет управлять Газой.

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3539
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2385
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6040
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1705
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4703
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4023
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6329
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5512
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3022
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4123
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6850

