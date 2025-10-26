В России растет популярность Путина и Сталина

Опрос был проведен в мае 2025 года. Во время ответа респонденты могли выбрать несколько политических лидеров. Согласно информации, за Путина высказались 65% респондентов, это рекордный показатель за все годы наблюдений.

Россияне считают президента РФ Владимира Путина и секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина политиками, которые принесли России наибольшую пользу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института социально-политических исследований Российской академии наук, на которые ссылается оппозиционное издание «Верстка».

В 2000 году деятелем, принесшим наибольшую пользу России, Путина называли 12% россиян, в 2012 году — 35%, в 2016 году — 56%, в 2018 году — 54%. После начала войны в Украине этот показатель поднялся до 60%.

На втором месте - Сталин, которого назвали 45% опрошенных. Показатель у советского генсека, как и у российского президента, также стал максимальным за последние три десятилетия. В 2016 году его деятельность позитивно оценивали 31% опрошенных, в 2022 году - 40%, а в 2025 году - уже 45%.

В антирейтинге лидируют Михаил Горбачев и Борис Ельцин: 59% россиян считают, что Горбачев принес стране наибольший вред, 56% - что Ельцин.