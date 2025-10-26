USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Пытавшихся купить уран в Грузии граждан Китая арестовали

17:10 686

Тбилисский городской суд в воскресенье арестовал троих граждан Китая, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Граждане Китая были задержаны вблизи Тбилиси, в Мцхетском муниципалитете 24 октября сотрудниками Службы госбезопасности (СГБ) Грузии при попытке приобрести 2 кг ядерного вещества - уран, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На процессе в воскресенье в Тбилисском городском суде граждане Китая заявили о своей невиновности. Рассмотрение в суде данного дела по существу состоится в ближайшие два месяца.

Ранее в субботу первый замглавы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе сообщал, что граждане Китая собирались вывезти 2 кг урана в Китай через Россию. За товар задержанные планировали заплатить $400 тыс. Продавец не назван, он мог быть подставным. «Один из граждан КНР, находившийся на территории Грузии с нарушением режима, привез в Грузию экспертов, заинтересованных в приобретении урана, и вел активный поиск ядерных материалов. Координацию действий осуществляли из Китая другие члены преступной группы», — сообщил Маградзе.

В отношении задержанных заведено дело о незаконном обращении с ядерными материалами (ч. 1 ст. 230 УК Грузии). Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

В Мцхете под Тбилиси в советские годы действовал исследовательский ядерный реактор. Он был выведен из эксплуатации. В 1990-е высокообогащенный уран и ядерные отходы оттуда начали вывозить. Процесс по вывозу высокообогащенного урана полностью завершили в 2015-м.

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3544
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2386
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6041
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1706
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4706
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4023
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6329
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5512
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3022
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4124
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6851

ЭТО ВАЖНО

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3544
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2386
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6041
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1706
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4706
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4023
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6329
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5512
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3022
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4124
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6851
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться