Пытавшихся купить уран в Грузии граждан Китая арестовали

Граждане Китая были задержаны вблизи Тбилиси, в Мцхетском муниципалитете 24 октября сотрудниками Службы госбезопасности (СГБ) Грузии при попытке приобрести 2 кг ядерного вещества - уран, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На процессе в воскресенье в Тбилисском городском суде граждане Китая заявили о своей невиновности. Рассмотрение в суде данного дела по существу состоится в ближайшие два месяца.

Ранее в субботу первый замглавы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе сообщал, что граждане Китая собирались вывезти 2 кг урана в Китай через Россию. За товар задержанные планировали заплатить $400 тыс. Продавец не назван, он мог быть подставным. «Один из граждан КНР, находившийся на территории Грузии с нарушением режима, привез в Грузию экспертов, заинтересованных в приобретении урана, и вел активный поиск ядерных материалов. Координацию действий осуществляли из Китая другие члены преступной группы», — сообщил Маградзе.

В отношении задержанных заведено дело о незаконном обращении с ядерными материалами (ч. 1 ст. 230 УК Грузии). Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

В Мцхете под Тбилиси в советские годы действовал исследовательский ядерный реактор. Он был выведен из эксплуатации. В 1990-е высокообогащенный уран и ядерные отходы оттуда начали вывозить. Процесс по вывозу высокообогащенного урана полностью завершили в 2015-м.