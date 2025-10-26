Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии

Саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и президента США Дональда Трампа планируется провести 6 ноября в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября.

Как говорится в сообщении, «глава государства считает данную инициативу американского лидера своевременной».

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа, в частности, отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность», - сообщили в пресс-службе.