Аш-Шараа отправляется на переговоры с саудовским кронпринцем

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в понедельник, 27 октября, прибудет с визитом в Эр-Рияд, где проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и выступит на конференции Future Investment Initiative (FII). Об этом информирует сирийский государственный телеканал SyriaTV со ссылкой на официальные источники.



По данным организаторов FII, в девятой сессии форума, которая пройдет в столице Саудовской Аравии 27–30 октября, ожидается участие лидеров более чем 20 государств.