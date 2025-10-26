USD 1.7000
От Австралии до Европы: «Моссад» заявил о раскрытии иранской сети

17:55 600

Канцелярия премьер-министра Израиля и внешняя разведка «Моссад» опубликовали заявление о разоблачении высокопоставленного сотрудника иранских спецслужб, причастного к организации терактов в разных странах. Об этом пишут израильские СМИ.

По данным «Моссада», спецслужбы Израиля совместно с зарубежными коллегами в 2024-2025 годах сорвали «десятки терактов» в Австралии, Греции и Германии.

Были выявлены ключевые организаторы терактов. По данным израильской разведки, речь идет о Сардаре Амаре, старшем командире Корпуса стражей исламской революции (КСИР). У него, по данным израильской разведки, «около 11 тысяч агентов и сотрудников по всему миру», сам он подчиняется непосредственно командующему «Кудс» Исмаилу Каани. Как утверждает «Моссад», под его командованием была создана международная сеть, планировавшая атаки против израильских и еврейских объектов в Греции, Австралии и Германии.

После раскрытия задержаний членов структуры Амара власти Австралии и Германии приняли дипломатические меры в отношении иранских официальных лиц: посол Ирана в Австралии был объявлен персоной нон грата, в МИД вызвали посла Ирана в Германии.

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3556
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2389
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6043
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1712
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4711
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4027
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6336
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5513
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3026
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4127
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6863

