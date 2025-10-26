От Австралии до Европы: «Моссад» заявил о раскрытии иранской сети

Канцелярия премьер-министра Израиля и внешняя разведка «Моссад» опубликовали заявление о разоблачении высокопоставленного сотрудника иранских спецслужб, причастного к организации терактов в разных странах. Об этом пишут израильские СМИ.

По данным «Моссада», спецслужбы Израиля совместно с зарубежными коллегами в 2024-2025 годах сорвали «десятки терактов» в Австралии, Греции и Германии.

Были выявлены ключевые организаторы терактов. По данным израильской разведки, речь идет о Сардаре Амаре, старшем командире Корпуса стражей исламской революции (КСИР). У него, по данным израильской разведки, «около 11 тысяч агентов и сотрудников по всему миру», сам он подчиняется непосредственно командующему «Кудс» Исмаилу Каани. Как утверждает «Моссад», под его командованием была создана международная сеть, планировавшая атаки против израильских и еврейских объектов в Греции, Австралии и Германии.

После раскрытия задержаний членов структуры Амара власти Австралии и Германии приняли дипломатические меры в отношении иранских официальных лиц: посол Ирана в Австралии был объявлен персоной нон грата, в МИД вызвали посла Ирана в Германии.