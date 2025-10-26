Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»

За последние месяцы внимание стамбульской общественности привлекла преступная группировка «Далтоны», причастная к серии громких убийств и ограблений.
Особое внимание вызвал тот факт, что все 105 арестованных членов этой организации родились после 2000 года. Турецкие следователи, как и в случаях с группами Barış Boyun, Redkitler, Acunurler и Casperler, называют «Далтонов» представителями новой волны организованной преступности.
Преступления группировки оказались в центре внимания турецкой общественности после убийства адвоката Сердара Октема, члена Партии националистического движения. Обвинительное заключение объемом 1676 страниц, подготовленное прокуратурой Стамбула, указывает на растущий интерес молодежи к подобного рода преступным структурам. В документе отмечается, что изначально «Далтоны» находились под контролем группировки Barış Boyun, однако в марте 2024 года их 28-летний лидер, Бератджан Гёкдемир, известный под кличкой Can Dalton, отделился и создал собственную преступную сеть.
В самом начале деятельность группировки была сосредоточена в районе Енибосна округа Бахчелиевлер, где ее члены занимались вооруженными нападениями, убийствами, грабежами и торговлей наркотиками. Позже Гёкдемир расширил сферу влияния, выстраивая криминальную структуру в бедных районах Стамбула — Бахчелиевлер, Кючюкчекмедже и Эсенюрте.
Следствие установило, что у «Далтонов» существует жесткая иерархия: лидеров называют «аби» (старший брат), а все участники приносят клятву верности Гёкдемиру. В случае задержания полиции показания членов группировки заранее согласовываются с адвокатами, связанными с этой преступной сетью.
По данным прокуратуры, «Далтоны» освоили три основных направления - вымогательство денег у бизнесменов под видом платы за «крышу», вооруженные нападения на конкурирующие группировки с применением огнестрельного оружия и взрывчатки, а также заказные вооруженные атаки. Жертвами молодых бандитов, как правило, становятся предприниматели.
Главным соперником «Далтонов» считается другая криминальная группировка нового поколения — «Касперы». В отместку за конфликты с ними «Далтоны» совершали нападения на государственную больницу в районе Бахчелиевлер и на объекты, связанные с «Касперами».
«Касперы» приобрели широкую известность благодаря активности в социальных сетях, особенно в TikTok. Следствие отмечает, что ее участники регулярно публиковали фотографии и видео с оружием, а большинство молодых людей присоединились к организации именно через эти видеоролики. Эксперты называют подобные структуры «преступными организациями нового поколения», поскольку они используют социальные сети для вербовки и популяризации своей деятельности.
Согласно обвинительному заключению, оружие «Далтонов» не ограничивалось пистолетами — у них изымались автоматы Калашникова и ручные гранаты. Нападения, как правило, осуществлялись на мотоциклах. Внутри группировки существовало распределение ролей: водителей называли «мотористами», киллеров — «стрелками», а тех, кто подключался к нападениям при неудаче первой атаки, — «джокерами».
Турецкие эксперты объясняют вовлечение молодежи в подобные структуры несколькими факторами. Юнцы, выросшие на компьютерных играх, оказываются более восприимчивыми к насилию и адреналину. Существенное влияние оказывают интернет-фильмы и клипы о преступной жизни. Некоторые молодые люди вступают в группировку, вдохновившись ее видеоконтентом, обещаниями «роскошной» жизни и путешествий за границу. Распространяемые «Далтонами» видео, фотографии и песни формируют в сознании подростков, особенно среди тех, кто страдает от наркотической зависимости и ищет признания или принадлежности к «сильной» группе, иллюзию героизма.
В настоящее время 105 членов группировки арестованы полицией Стамбула, в ближайшее время начнутся судебные процессы. Однако эксперты предупреждают, что одними арестами остановить быстро распространяющуюся среди молодежи «новую волну преступности» невозможно. По их мнению, необходимы масштабные просветительские программы, ужесточение контроля за социальными сетями и меры по расширению возможностей занятости для молодежи, чтобы предотвратить дальнейшее распространение подобных явлений.