Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»

За последние месяцы внимание стамбульской общественности привлекла преступная группировка «Далтоны», причастная к серии громких убийств и ограблений. Особое внимание вызвал тот факт, что все 105 арестованных членов этой организации родились после 2000 года. Турецкие следователи, как и в случаях с группами Barış Boyun, Redkitler, Acunurler и Casperler, называют «Далтонов» представителями новой волны организованной преступности.

Преступления группировки оказались в центре внимания турецкой общественности после убийства адвоката Сердара Октема, члена Партии националистического движения. Обвинительное заключение объемом 1676 страниц, подготовленное прокуратурой Стамбула, указывает на растущий интерес молодежи к подобного рода преступным структурам. В документе отмечается, что изначально «Далтоны» находились под контролем группировки Barış Boyun, однако в марте 2024 года их 28-летний лидер, Бератджан Гёкдемир, известный под кличкой Can Dalton, отделился и создал собственную преступную сеть. В самом начале деятельность группировки была сосредоточена в районе Енибосна округа Бахчелиевлер, где ее члены занимались вооруженными нападениями, убийствами, грабежами и торговлей наркотиками. Позже Гёкдемир расширил сферу влияния, выстраивая криминальную структуру в бедных районах Стамбула — Бахчелиевлер, Кючюкчекмедже и Эсенюрте. Следствие установило, что у «Далтонов» существует жесткая иерархия: лидеров называют «аби» (старший брат), а все участники приносят клятву верности Гёкдемиру. В случае задержания полиции показания членов группировки заранее согласовываются с адвокатами, связанными с этой преступной сетью.

По данным прокуратуры, «Далтоны» освоили три основных направления - вымогательство денег у бизнесменов под видом платы за «крышу», вооруженные нападения на конкурирующие группировки с применением огнестрельного оружия и взрывчатки, а также заказные вооруженные атаки. Жертвами молодых бандитов, как правило, становятся предприниматели. Главным соперником «Далтонов» считается другая криминальная группировка нового поколения — «Касперы». В отместку за конфликты с ними «Далтоны» совершали нападения на государственную больницу в районе Бахчелиевлер и на объекты, связанные с «Касперами». «Касперы» приобрели широкую известность благодаря активности в социальных сетях, особенно в TikTok. Следствие отмечает, что ее участники регулярно публиковали фотографии и видео с оружием, а большинство молодых людей присоединились к организации именно через эти видеоролики. Эксперты называют подобные структуры «преступными организациями нового поколения», поскольку они используют социальные сети для вербовки и популяризации своей деятельности.