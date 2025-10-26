USD 1.7000
Арабы не спешат открывать кошельки

18:11

Президенту США Дональду Трампу может быть непросто убедить арабские и мусульманские государства выделить миллиарды долларов на восстановление Газы, поскольку у стран региона есть свои «конкретные оговорки». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа 13 октября подписали Трамп, лидеры Египта и Турции Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. На следующий день, выступая в Кнессете в Иерусалиме, американский лидер поблагодарил арабские и мусульманские страны «за их приверженность делу безопасного восстановления Газы» и за обещание выделить «огромные деньги на восстановление Газы».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News отметил, что основной экономический вклад в восстановление сектора после завершения конфликта внесут государства Персидского залива, а от Вашингтона потребуется лишь «дипломатическое участие». По данным ООН, на восстановление территории потребуется около $70 млрд. «По моему опыту легко пообещать финансирование, но реализовать его и вложить деньги — это нечто другое», — заявил бывший министр энергетики и планирования Иордании Ибрагим Саиф.

Саудовская Аравия сталкивается с ограничениями, связанными со снижением нефтяных доходов и прекращением практики безвозвратных грантов. Объединенные Арабские Эмираты настаивают на «политической ясности» и полном разоружении палестинского движения ХАМАС, тогда как Катар требует гарантий выполнения Израилем условий соглашения.

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3557
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2392
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6043
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1716
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4711
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4028
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6338
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5515
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3026
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4127
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6865

