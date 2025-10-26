Арабы не спешат открывать кошельки

Президенту США Дональду Трампу может быть непросто убедить арабские и мусульманские государства выделить миллиарды долларов на восстановление Газы, поскольку у стран региона есть свои «конкретные оговорки». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа 13 октября подписали Трамп, лидеры Египта и Турции Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. На следующий день, выступая в Кнессете в Иерусалиме, американский лидер поблагодарил арабские и мусульманские страны «за их приверженность делу безопасного восстановления Газы» и за обещание выделить «огромные деньги на восстановление Газы».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News отметил, что основной экономический вклад в восстановление сектора после завершения конфликта внесут государства Персидского залива, а от Вашингтона потребуется лишь «дипломатическое участие». По данным ООН, на восстановление территории потребуется около $70 млрд. «По моему опыту легко пообещать финансирование, но реализовать его и вложить деньги — это нечто другое», — заявил бывший министр энергетики и планирования Иордании Ибрагим Саиф.

Саудовская Аравия сталкивается с ограничениями, связанными со снижением нефтяных доходов и прекращением практики безвозвратных грантов. Объединенные Арабские Эмираты настаивают на «политической ясности» и полном разоружении палестинского движения ХАМАС, тогда как Катар требует гарантий выполнения Израилем условий соглашения.