Сербия захотела стать посредником между Украиной и Россией

Сербия готова стать страной-посредником и принять у себя мирные переговоры между Украиной и Россией. Об этом в эфире Fox News заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

По его словам, Сербия входит в перечень стран, которые предлагают свои услуги для переговорного процесса, так как война должна быть как можно быстрее остановлена.

Джурич отметил, что Сербия официально поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран в пределах, признанных ООН, включая Украину. Он также подчеркнул, что Сербия ценит свой геополитический баланс между Востоком и Западом, одновременно поддерживает тесные отношения с США: «Сербия гордится своей независимой внешней политикой и политикой безопасности, которая формировалась веками и позволила нам оставаться самостоятельной несмотря на то, что мы небольшая страна».