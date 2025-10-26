USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Сербия захотела стать посредником между Украиной и Россией

18:12 326

Сербия готова стать страной-посредником и принять у себя мирные переговоры между Украиной и Россией. Об этом в эфире Fox News заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

По его словам, Сербия входит в перечень стран, которые предлагают свои услуги для переговорного процесса, так как война должна быть как можно быстрее остановлена.

Джурич отметил, что Сербия официально поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран в пределах, признанных ООН, включая Украину. Он также подчеркнул, что Сербия ценит свой геополитический баланс между Востоком и Западом, одновременно поддерживает тесные отношения с США: «Сербия гордится своей независимой внешней политикой и политикой безопасности, которая формировалась веками и позволила нам оставаться самостоятельной несмотря на то, что мы небольшая страна».

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3560
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2393
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6043
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1717
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4713
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4029
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6339
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5515
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3026
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4129
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6867

ЭТО ВАЖНО

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3560
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2393
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6043
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1717
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4713
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4029
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6339
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5515
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3026
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4129
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6867
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться