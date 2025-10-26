USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Немецкий министр пережила российский обстрел Киева в бомбоубежище

18:19 513

Министр экономики Германии Катерина Райхе во время визита в Киев провела около часа в бомбоубежище из-за ночных обстрелов украинской столицы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Министр экономики ФРГ Райхе и ее делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо», — сообщили в министерстве.

Убежище было оборудовано в подземном паркинге отеля, который в настоящее время не используется по прямому назначению. Сигнал о ракетной атаке поступил на телефон репортера Bild, сопровождавшего Райхе, в 3:51 (5:51 по бакинскому времени) по местному времени, об окончании тревоги сообщили около 5:00 (07:00).

Комментируя события минувшей ночи на пресс-конференции, Райхе отметила, что для нее это был «удручающий опыт», тогда как для украинцев – «к сожалению, тяжелая повседневность». «Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его», – добавила министр.

В результате атаки в ночь на 26 октября три человека погибли, 33 пострадали от российского удара по Киеву, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, восемь из них госпитализированы, в том числе трое детей.

Глава Минэкономики ФРГ прибыла в Украину с многодневным визитом 24 октября. В ходе поездки она провела ряд встреч, направленных на укрепление энергетической независимости страны.

Райхе оказалась в Киеве в момент баллистического обстрела в ночь на 25 октября. Тогда пострадали три района украинской столицы – Днепровский, Деснянский и Дарницкий. Повреждены жилые дома и детский сад, сообщалось также о разрушении магазина и завода. В сети появились многочисленные видео, на которых видно, как над городом поднимается дым. В результате ночной атаки два человека погибли, еще девять получили ранения, отмечают украинские СМИ.

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3560
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2395
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6043
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1717
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4713
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4029
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6340
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5515
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3027
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4129
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6868

