Немецкий министр пережила российский обстрел Киева в бомбоубежище

Министр экономики Германии Катерина Райхе во время визита в Киев провела около часа в бомбоубежище из-за ночных обстрелов украинской столицы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Министр экономики ФРГ Райхе и ее делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо», — сообщили в министерстве.

Убежище было оборудовано в подземном паркинге отеля, который в настоящее время не используется по прямому назначению. Сигнал о ракетной атаке поступил на телефон репортера Bild, сопровождавшего Райхе, в 3:51 (5:51 по бакинскому времени) по местному времени, об окончании тревоги сообщили около 5:00 (07:00).

Комментируя события минувшей ночи на пресс-конференции, Райхе отметила, что для нее это был «удручающий опыт», тогда как для украинцев – «к сожалению, тяжелая повседневность». «Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его», – добавила министр.

В результате атаки в ночь на 26 октября три человека погибли, 33 пострадали от российского удара по Киеву, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, восемь из них госпитализированы, в том числе трое детей.

Глава Минэкономики ФРГ прибыла в Украину с многодневным визитом 24 октября. В ходе поездки она провела ряд встреч, направленных на укрепление энергетической независимости страны.

Райхе оказалась в Киеве в момент баллистического обстрела в ночь на 25 октября. Тогда пострадали три района украинской столицы – Днепровский, Деснянский и Дарницкий. Повреждены жилые дома и детский сад, сообщалось также о разрушении магазина и завода. В сети появились многочисленные видео, на которых видно, как над городом поднимается дым. В результате ночной атаки два человека погибли, еще девять получили ранения, отмечают украинские СМИ.