Госдеп и ЦРУ поспорили из-за Путина

Бюро разведки и исследований (INR) Госдепартамента выражает сомнение в готовности президента России Владимира Путина вести переговоры о прекращении войны с Украиной, расходясь во мнении с более оптимистичной оценкой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) относительно возможных переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нескольких нынешних и бывших чиновников.

По словам собеседников WSJ, разногласия между аналитиками INR и ЦРУ возникли еще до саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и были отражены в ежедневных сводках для американского лидера. Ранее о сомнениях Госдепартамента в готовности Москвы к переговорам не сообщалось, отмечает издание.

Впоследствии несколько аналитиков были уволены в рамках директивы администрации о сокращении численности федеральных служащих. Весной этого года в Госдепе заявили, что разногласия с ЦРУ подрывают авторитет INR в администрации, сообщили два источника WSJ. В июле были уволены три аналитика, работавшие в отделе России и Евразии, еще один сотрудник ушел по собственному желанию.

Госдепартамент объяснял увольнения реорганизацией ведомства и утверждал, что аналитиков, отвечающих за Россию и Евразию, это не коснулось, а бюро по-прежнему способно проводить важные оценки. При этом отделы Европы и Россия-Евразия INR были объединены, а часть аналитиков, отвечавших за европейские страны, либо уволена, либо переведена на другие должности, рассказали бывшие чиновники.

По словам представителя Госдепартамента Томми Пиготта, бюро «выполняет важную работу по подготовке критических оценок разведданных». Эти оценки, отмечает газета, часто играют ключевую роль для лидеров на важных дипломатических переговорах.

«В разведывательном сообществе разные точки зрения не просто нормальны – они необходимы», – отметила пресс-секретарь аппарата директора Национальной разведки. По ее словам, это позволяет «обеспечить лицам, принимающим решения, максимально точную картину для защиты безопасности и свободы американского народа».

Некоторые бывшие чиновники опасаются, что администрация может получить искаженное представление, если аналитики будут подстраивать оценки под политику.

«Главная опасность заключается в том, что у политика формируется искаженное представление», — пояснил Джон Уильямс, ранее занимавший пост директора аналитического отдела бюро разведки Госдепартамента по вопросам России и Евразии. Это, по его словам, может привести к просчетам, «которые могут повлиять на национальную безопасность США».

По информации издания, еще в начале работы администрации Трампа чиновники запрашивали у аналитиков многочисленные секретные оценки и сводки по российско-украинской войне, чтобы определить цели Путина и оценить его готовность к переговорам о прекращении военных действий.

Аналитики ЦРУ в ответ представили оценки, в которых пришли к выводу, что глава Белого дома может найти возможности для переговоров с Путиным, сообщили несколько источников издания. Оценки ЦРУ порой носили оптимистичный характер относительно перспектив достижения согласия с Россией, добавили два бывших чиновника.

«Мы продолжали твердо стоять на своем. Мы не увидели, что [у Путина] был стимул вести переговоры о прекращении войны», – подчеркнул Уильямс.