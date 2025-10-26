USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

Госдеп и ЦРУ поспорили из-за Путина

The Wall Street Journal
18:30 1024

Бюро разведки и исследований (INR) Госдепартамента выражает сомнение в готовности президента России Владимира Путина вести переговоры о прекращении войны с Украиной, расходясь во мнении с более оптимистичной оценкой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) относительно возможных переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нескольких нынешних и бывших чиновников.

По словам собеседников WSJ, разногласия между аналитиками INR и ЦРУ возникли еще до саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и были отражены в ежедневных сводках для американского лидера. Ранее о сомнениях Госдепартамента в готовности Москвы к переговорам не сообщалось, отмечает издание.

Впоследствии несколько аналитиков были уволены в рамках директивы администрации о сокращении численности федеральных служащих. Весной этого года в Госдепе заявили, что разногласия с ЦРУ подрывают авторитет INR в администрации, сообщили два источника WSJ. В июле были уволены три аналитика, работавшие в отделе России и Евразии, еще один сотрудник ушел по собственному желанию.

Госдепартамент объяснял увольнения реорганизацией ведомства и утверждал, что аналитиков, отвечающих за Россию и Евразию, это не коснулось, а бюро по-прежнему способно проводить важные оценки. При этом отделы Европы и Россия-Евразия INR были объединены, а часть аналитиков, отвечавших за европейские страны, либо уволена, либо переведена на другие должности, рассказали бывшие чиновники.

По словам представителя Госдепартамента Томми Пиготта, бюро «выполняет важную работу по подготовке критических оценок разведданных». Эти оценки, отмечает газета, часто играют ключевую роль для лидеров на важных дипломатических переговорах.

«В разведывательном сообществе разные точки зрения не просто нормальны – они необходимы», – отметила пресс-секретарь аппарата директора Национальной разведки. По ее словам, это позволяет «обеспечить лицам, принимающим решения, максимально точную картину для защиты безопасности и свободы американского народа».

Некоторые бывшие чиновники опасаются, что администрация может получить искаженное представление, если аналитики будут подстраивать оценки под политику.

«Главная опасность заключается в том, что у политика формируется искаженное представление», — пояснил Джон Уильямс, ранее занимавший пост директора аналитического отдела бюро разведки Госдепартамента по вопросам России и Евразии. Это, по его словам, может привести к просчетам, «которые могут повлиять на национальную безопасность США».

По информации издания, еще в начале работы администрации Трампа чиновники запрашивали у аналитиков многочисленные секретные оценки и сводки по российско-украинской войне, чтобы определить цели Путина и оценить его готовность к переговорам о прекращении военных действий.

Аналитики ЦРУ в ответ представили оценки, в которых пришли к выводу, что глава Белого дома может найти возможности для переговоров с Путиным, сообщили несколько источников издания. Оценки ЦРУ порой носили оптимистичный характер относительно перспектив достижения согласия с Россией, добавили два бывших чиновника.

«Мы продолжали твердо стоять на своем. Мы не увидели, что [у Путина] был стимул вести переговоры о прекращении войны», – подчеркнул Уильямс.

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3561
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2395
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6043
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1719
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4715
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4030
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6341
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5515
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3028
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4130
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6871

ЭТО ВАЖНО

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3561
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2395
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6043
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1719
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4715
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4030
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6341
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5515
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3028
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4130
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6871
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться