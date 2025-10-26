Торговая война откладывается: Китай и Америка пришли к компромиссу

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, заключат соглашение, которое позволит избежать введения дополнительных 100-процентных американских пошлин на китайские товары. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире NBC News по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.
30 октября на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее запланированы переговоры Трампа с Си Цзиньпином.
Бессент сообщил, что Пекин готов к заключению сделки после двухдневных переговоров в Малайзии. По его словам, «основа» для встречи Трампа и Си уже подготовлена.
«Я также ожидаю, что мы получим своего рода отсрочку по контролю за экспортом редкоземельных металлов, который обсуждали китайцы», – добавил он.
В октябре Китай ввел новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов, согласно которым иностранные компании должны получать разрешение китайского правительства даже на продукты с небольшим содержанием редкоземельных элементов. Агентство Bloomberg связывает это с попыткой Пекина усилить влияние в торговой войне перед встречей лидеров. На долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов. В ответ Вашингтон объявил о введении с 1 ноября дополнительных 100-процентных пошлин на китайские товары.
«Президент Трамп предоставил мне значительные рычаги влияния на переговорах, угрожая 100-процентными пошлинами, и я считаю, что мы достигли очень прочной основы, которая позволит нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы», – подчеркнул глава Минфина США.
Он уточнил, что среди инструментов давления, которые Соединенные Штаты могут использовать, – природные ресурсы для производства пластмасс, реактивные двигатели, программное обеспечение, а также сотни тысяч китайских студентов, обучающихся в США.
Попытку Пекина укрепить свои позиции перед встречей Бессент назвал «просчетом». «Но теперь мы общаемся – я уверен, что мы можем продвинуться (в переговорах)», – подчеркнул министр.
*** 18:42
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на переговорах с американской делегацией в Малайзии предложил министру финансов США Скотту Бессенту и торговому представителю Джеймисону Гриру повысить уровень двусторонних отношений для стимулирования товарооборота между странами. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
«Результаты китайско-американских торгово-экономических консультаций были достигнуты с большим трудом, и от нас требуются совместные усилия для их сохранения. Надеемся, что США будут взаимодействовать с Китаем, продолжат укреплять взаимное доверие, устранять разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество, продвигать двусторонние торгово-экономические отношения на еще более высокий уровень», – подчеркнул Хэ Лифэн.
Он сказал, что китайско-американские торгово-экономические отношения должны строиться на взаимной выгоде и сотрудничестве, а стабильное продвижение взаимодействия отвечает ключевым интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества. По его мнению, конфронтация принесет ущерб как Пекину, так и Вашингтону.
Хэ Лифэн отметил, что по вопросам разногласий и трений стороны должны исходить из принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества, приносящего обоюдную пользу, и стремиться к поиску подходящих решений через равноправный диалог и консультации.
Агентство также сообщает, что делегации Китая и США подтвердили обоюдное намерение поддерживать тесные контакты по вопросам торгового взаимодействия и выразили готовность под стратегическим руководством лидеров двух стран полностью задействовать соответствующие консультационные механизмы.