Торговая война откладывается: Китай и Америка пришли к компромиссу

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, заключат соглашение, которое позволит избежать введения дополнительных 100-процентных американских пошлин на китайские товары. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире NBC News по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

30 октября на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее запланированы переговоры Трампа с Си Цзиньпином.

Бессент сообщил, что Пекин готов к заключению сделки после двухдневных переговоров в Малайзии. По его словам, «основа» для встречи Трампа и Си уже подготовлена.

«Я также ожидаю, что мы получим своего рода отсрочку по контролю за экспортом редкоземельных металлов, который обсуждали китайцы», – добавил он.

В октябре Китай ввел новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов, согласно которым иностранные компании должны получать разрешение китайского правительства даже на продукты с небольшим содержанием редкоземельных элементов. Агентство Bloomberg связывает это с попыткой Пекина усилить влияние в торговой войне перед встречей лидеров. На долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов. В ответ Вашингтон объявил о введении с 1 ноября дополнительных 100-процентных пошлин на китайские товары.

«Президент Трамп предоставил мне значительные рычаги влияния на переговорах, угрожая 100-процентными пошлинами, и я считаю, что мы достигли очень прочной основы, которая позволит нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы», – подчеркнул глава Минфина США.

Он уточнил, что среди инструментов давления, которые Соединенные Штаты могут использовать, – природные ресурсы для производства пластмасс, реактивные двигатели, программное обеспечение, а также сотни тысяч китайских студентов, обучающихся в США.

Попытку Пекина укрепить свои позиции перед встречей Бессент назвал «просчетом». «Но теперь мы общаемся – я уверен, что мы можем продвинуться (в переговорах)», – подчеркнул министр.