Евросоюз в тройке партнеров России

Евросоюз, несмотря на введение Брюсселем санкций в отношении Москвы за войну против Украины, в 2024 году остался третьим по величине торговым партнером России. Об этом пишет Bild со ссылкой на Немецкий экономический институт (IW).

Общий объем товарооборота России с ЕС в 2024 году составил 67,5 млрд евро (около $78 млрд), при этом большинство стран Союза сократили закупки, тогда как Венгрия увеличила объем на 31%, до $6,2 млрд.

Как подсчитали в IW, общий российский экспорт в 2024 году вырос на 18% год к году, до $330 млрд. Главным торговым партнером РФ остался Китай с оборотом $244,8 млрд, в том числе $130 млрд — за счет поставок нефти, газа и угля, второе место заняла Индия, главным образом за счет закупок нефти, которая до войны против Украины находилась лишь на 12-й позиции среди импортеров российских товаров.

Торговые отношения с Россией по сравнению с 2021 годом также расширили Армения (+423%), Израиль (+240%), Узбекистан (+135%), Бразилия (+98%), Египет (+70%) и Турция (+53%).

По данным Федеральной таможенной службы, в январе–октябре 2024 года основными партнерами России были Китай (33,8% товарооборота), Индия (8,8%) и Турция (8,3%).

По данным главы ФТС Валерия Пикалева, за первые шесть месяцев 2025 года Россия экспортировала товаров на $195,5 млрд в стоимостном выражении (-6% год к году), а импортировала – на $131,6 млрд (+1% год к году). Ее крупнейшими партнерами стали Китай, Турция, Индия, Беларусь, Казахстан.