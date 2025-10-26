USD 1.7000
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Евросоюз в тройке партнеров России

Евросоюз, несмотря на введение Брюсселем санкций в отношении Москвы за войну против Украины, в 2024 году остался третьим по величине торговым партнером России. Об этом пишет Bild со ссылкой на Немецкий экономический институт (IW).

Общий объем товарооборота России с ЕС в 2024 году составил 67,5 млрд евро (около $78 млрд), при этом большинство стран Союза сократили закупки, тогда как Венгрия увеличила объем на 31%, до $6,2 млрд.

Как подсчитали в IW, общий российский экспорт в 2024 году вырос на 18% год к году, до $330 млрд. Главным торговым партнером РФ остался Китай с оборотом $244,8 млрд, в том числе $130 млрд — за счет поставок нефти, газа и угля, второе место заняла Индия, главным образом за счет закупок нефти, которая до войны против Украины находилась лишь на 12-й позиции среди импортеров российских товаров.

Торговые отношения с Россией по сравнению с 2021 годом также расширили Армения (+423%), Израиль (+240%), Узбекистан (+135%), Бразилия (+98%), Египет (+70%) и Турция (+53%).

По данным Федеральной таможенной службы, в январе–октябре 2024 года основными партнерами России были Китай (33,8% товарооборота), Индия (8,8%) и Турция (8,3%). 

По данным главы ФТС Валерия Пикалева, за первые шесть месяцев 2025 года Россия экспортировала товаров на $195,5 млрд в стоимостном выражении (-6% год к году), а импортировала – на $131,6 млрд (+1% год к году). Ее крупнейшими партнерами стали Китай, Турция, Индия, Беларусь, Казахстан. 

Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 3564
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема
16:23 2395
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары...
Второй день подряд удар по Киеву: погибшие, раненые, пожары... все еще актуально
16:05 6043
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
Трамп зовет в Вашингтон лидеров стран Центральной Азии
17:33 1720
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 4719
PKK объявила: Из Турции уходим
PKK объявила: Из Турции уходим обновлено 17:24
17:24 4030
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 6344
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России
Путин объявил об испытании «Буревестника» и вновь заговорил о ядерном оружии России обновлено 11:10
11:10 5515
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
О решении Ильхама Алиева: «Не только на бумаге, но и на практике»
14:48 3028
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
В Кремле пригрозили «жестким» ответом
14:09 4131
Путин сделал заявление о продолжении войны
Путин сделал заявление о продолжении войны
13:06 6873

