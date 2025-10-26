Зеленский рассказал, сколько лет Украина готова воевать

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в недавнем разговоре президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продолжать воевать против России в течение нескольких лет. Об этом Туск сказал в интервью The Sunday Times.

Туск отметил, что Украина обеспокоена последствиями войны для населения и экономики страны, если конфликт затянется на несколько лет.

«Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос в том, сколько будет жертв. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года», – отметил польский премьер.

Туск добавил, что полномасштабное вторжение России наносит ущерб и российской экономике. «Россияне находятся в очень затруднительном положении (в экономическом плане). Означает ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Совсем нет. У них есть одно большое преимущество перед Западом, а особенно перед Европой: они готовы воевать», – добавил премьер Польши.