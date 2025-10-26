USD 1.7000
Иран рассчитывает на Россию в восстановлении связей с Сирией

Иран рассчитывает на нормализацию отношений с Сирией и надеется на поддержку России с учетом тесных связей Москвы и Дамаска, отмечает иранское агентство IRNA.

Агентство подчеркивает, что в Дамаске понимают, что арабская республика не сможет эффективно взаимодействовать с соседними странами без снижения напряженности с Тегераном.

«В то же время нельзя игнорировать роль России, поскольку Москва, имевшая широкие военные связи с предыдущим сирийским правительством, сейчас представляет собственную версию относительно продолжительного присутствия Тегерана и Москвы в Сирии. В связи с этим можно сказать, что путь к восстановлению отношений между Тегераном и Дамаском при наличии политической воли с обеих сторон лежит через Москву и Кремль», – полагает IRNA.

В материале также отмечается, что в Иране рассматривают два сценария развития отношений с Сирией, и более вероятным называют тот, который предусматривает снижение напряженности и создание платформы для диалога.

«Этот сценарий требует продолжения консультаций между Тегераном и Москвой при учете интересов Ирана и временного сирийского правительства», — уточняет IRNA.

Агентство указывает на продолжение российско-иранского диалога по Сирии через недавние визиты чиновников трех стран – начиная с визита временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Москву и заканчивая визитом спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева в Тегеран.

