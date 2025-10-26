USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
До Вашингтона «очень четко доносят позицию Путина»

19:53 1228

В США третий день продолжаются переговоры Москвы и Вашингтона, рассказал находящийся там спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды. Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны», — заявил Дмитриев.

Он утверждает, что замечены якобы попытки сорвать диалог США и России, «внести очень много дезинформации», заблокировать передачу американской стороне позиции Москвы.

Переговорщики поясняют, что российская экономика якобы находится в лучшем, чем в Европе состоянии, рубль укрепился по отношению к доллару, утверждает Дмитриев.

Он также рассказал о позиции Москвы по Украине, которую тоже донесли до США: Россия хочет мирного урегулирования, для этого «необходимы искоренение первопричин кризиса и учет российских интересов».

Кроме того, США переданы данные о новой ракете «Буревестник». Утром об этом было доложено Путину во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками на фронте.

Дмитриев сообщил, что прибыл в США 24 октября, по его утверждению, это давно запланированная поездка по приглашению американской стороны.

Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
21:57 1126
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
21:42 1340
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
21:23 2523
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
21:00 1909
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 5724
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 6079
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 7433
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
21:06 989
Имамоглу допросили по делу о шпионаже
Имамоглу допросили по делу о шпионаже новость дополнена
20:19 768
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция
18:03 4670
Зеленский рассказал, сколько лет Украина готова воевать
Зеленский рассказал, сколько лет Украина готова воевать
19:21 2748

