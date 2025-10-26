До Вашингтона «очень четко доносят позицию Путина»

В США третий день продолжаются переговоры Москвы и Вашингтона , рассказал находящийся там спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды. Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны», — заявил Дмитриев.

Он утверждает, что замечены якобы попытки сорвать диалог США и России, «внести очень много дезинформации», заблокировать передачу американской стороне позиции Москвы.

Переговорщики поясняют, что российская экономика якобы находится в лучшем, чем в Европе состоянии, рубль укрепился по отношению к доллару, утверждает Дмитриев.

Он также рассказал о позиции Москвы по Украине, которую тоже донесли до США: Россия хочет мирного урегулирования, для этого «необходимы искоренение первопричин кризиса и учет российских интересов».

Кроме того, США переданы данные о новой ракете «Буревестник». Утром об этом было доложено Путину во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками на фронте.

Дмитриев сообщил, что прибыл в США 24 октября, по его утверждению, это давно запланированная поездка по приглашению американской стороны.