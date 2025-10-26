Мелания против «подарка» Трампа

По информации источников в администрации США, Мелания Трамп заявила помощникам, что проект реконструкции восточного крыла Белого дома «не является ее инициативой».

Восточное крыло резиденции, построенное в 1902 году и несколько раз обновлявшееся, традиционно использовалось первой леди и ее командой в качестве рабочего помещения. Президент и его аппарат размещены в западной части Белого дома.

В августе американский лидер Дональд Трамп в интервью рассказал о планах масштабной реконструкции резиденции стоимостью $200 млн, включая строительство бального зала на месте восточного крыла. По словам главы государства, проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет личных средств и частных пожертвований.

Ранее СМИ сообщали о намерении Трампа назвать новый бальный зал в свою честь.