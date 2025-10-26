Америка недовольна Венгрией и Турцией

Венгрия не предпринимает никаких шагов по отказу от российских нефти и газа, заявил в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, представят и реализуют планы по отказу от российской нефти и газа. И Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила каких-либо планов и не сделала шагов (в этом направлении)», – заявил Уитакер.

Тем временем венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения и не может отказаться от российской нефти. Он выразил убеждение, что «к вопросу поставок энергоресурсов следует относиться как к физической проблеме, подходить реалистично, поскольку политикой невозможно отапливать или охлаждать дома».

Он сообщил, что «подробно разъяснил особенное положение» Венгрии в ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио. При этом Сийярто отметил, что Рубио «стал первым западным политиком», согласившимся, что «с географией нужно считаться».