Америка недовольна Венгрией и Турцией

20:14 1644

Венгрия не предпринимает никаких шагов по отказу от российских нефти и газа, заявил в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, представят и реализуют планы по отказу от российской нефти и газа. И Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила каких-либо планов и не сделала шагов (в этом направлении)», – заявил Уитакер.

Тем временем венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения и не может отказаться от российской нефти. Он выразил убеждение, что «к вопросу поставок энергоресурсов следует относиться как к физической проблеме, подходить реалистично, поскольку политикой невозможно отапливать или охлаждать дома».

Он сообщил, что «подробно разъяснил особенное положение» Венгрии в ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио. При этом Сийярто отметил, что Рубио «стал первым западным политиком», согласившимся, что «с географией нужно считаться».

Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
21:57 1129
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
21:42 1346
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
21:23 2529
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
21:00 1912
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 5724
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 6083
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 7434
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
21:06 989
Имамоглу допросили по делу о шпионаже
Имамоглу допросили по делу о шпионаже новость дополнена
20:19 768
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция
18:03 4671
Зеленский рассказал, сколько лет Украина готова воевать
Зеленский рассказал, сколько лет Украина готова воевать
19:21 2748

