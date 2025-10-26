Имамоглу допросили по делу о шпионаже

USD 1.7000
Бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, отбывающего наказание по делу об оскорблениях и угрозах в адрес главного прокурора города Акына Гюрлека, допросили по новому уголовному делу о шпионаже, возбужденном два дня назад, сообщает Associated Press.

Допрос проходил в главном здании суда Чаглаян в Стамбуле, на площади перед ним собрались сотни сторонников Имамоглу, они держали в руках плакаты с его изображением и скандировали лозунги.

Турецкие СМИ сообщали в пятницу, что расследование в отношении Имамоглу началось после ареста 4 июля этого года Хусейна Гюна — его обвиняют в том, что он поддерживал контакты с движением «Хизмет» (движение Гюлена), которое в Турции считают террористическим, Рабочей партией Курдистана (PKK, признана террористической в Турции, США, Великобритании и Евросоюзе) и представительствами различных иностранных государств. По утверждениям обвинителей, в интересах этих стран и объединений Гюн спонсировал массовые беспорядки в других странах и передавал им различную секретную информацию, в том числе касающуюся вооружений турецкой армии и муниципальных выборов 2019 года. 

В докладе Комиссии по расследованию финансовых преступлений (MASAK) говорится, что, несмотря на отсутствие у Гюна коммерческой деятельности, он, как сообщается, осуществлял крупные внутренние и международные денежные переводы, включая снятие 85 миллионов турецких лир (2 миллиона долларов США) наличными без каких-либо документов об использовании этих средств.

Также утверждается, что Гюн проводил личные встречи с Мустафой Озджаном, высокопоставленным деятелем FETÖ, известным как «имам Англии», от которого получал инструкции. Следователи также указывают на связи Гюна с членами штаба Имамоглу — стратегом Неджати Озканом и директором по коммуникациям Муратом Онгуном. Предполагается, что он участвовал в сборе избирательных данных и финансировании политических проектов, включая возможную президентскую кампанию Имамоглу.

В июле Имамоглу приговорили к 1 году 8 месяцам заключения. Уголовное дело на него завели в январе за слова, сказанные в адрес Гюрлека в телеэфире. В марте мэра задержали вместе с соратниками по обвинению в коррупции и других преступлениях. Расследование по делу о коррупции продолжается.

