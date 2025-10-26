В Америке спецпредставителя Путина назвали «пропагандистом»

В интервью ведущей CBS News Маргарет Бреннан главу Минфина спросили, согласен ли он с Дмитриевым, который во время визита в США заявил, что американские санкции «никак не повлияют на российскую экономику». Бессент ответил, что цитировать «российского пропагандиста» бессмысленно.

Глава Минфина США Скотт Бессент охарактеризовал спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, прибывшего в Вашингтон для обсуждения двусторонних отношений, как «российского пропагандиста». Об этом сообщает «Медуза».

Бессент подчеркнул, что экономика России фактически представляет собой военную экономику с «нулевым» ростом и инфляцией выше 20%, и отметил, что санкции США будут подталкивать президента Владимира Путина к переговорам.

Бреннан уточнила, означает ли это, что следует игнорировать все высказывания Дмитриева. В ответ Бессент пояснил, что российский представитель, вернувшись домой, в любом случае скажет, что санкции не повлияли на экономику, независимо от происходящего.

«Президента Трампа критиковали за то, что он якобы ничего не делает. Он предпринимает смелый шаг — а вы цитируете российского пропагандиста», — добавил глава Минфина США.

Кирилл Дмитриев прилетел в США для проведения переговоров 24 октября — вскоре после того, как Трамп объявил об отмене встречи с Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. По итогам визита Дмитриев заявил, что «очень четко» доносит до США позицию Путина о том, что «только конструктивный и уважительный диалог принесет плоды». По словам спецпредставителя российского президента, также до американской стороны «была донесена информация» об успешных испытаниях ракеты «Буревестник», о которых рассказал ранее Путин.