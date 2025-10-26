USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве
Новость дня
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан в Москве

В Америке спецпредставителя Путина назвали «пропагандистом»

новость дополнена
20:28 1448

Глава Минфина США Скотт Бессент охарактеризовал спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, прибывшего в Вашингтон для обсуждения двусторонних отношений, как «российского пропагандиста». Об этом сообщает «Медуза».

В интервью ведущей CBS News Маргарет Бреннан главу Минфина спросили, согласен ли он с Дмитриевым, который во время визита в США заявил, что американские санкции «никак не повлияют на российскую экономику». Бессент ответил, что цитировать «российского пропагандиста» бессмысленно.

Бессент подчеркнул, что экономика России фактически представляет собой военную экономику с «нулевым» ростом и инфляцией выше 20%, и отметил, что санкции США будут подталкивать президента Владимира Путина к переговорам.

Бреннан уточнила, означает ли это, что следует игнорировать все высказывания Дмитриева. В ответ Бессент пояснил, что российский представитель, вернувшись домой, в любом случае скажет, что санкции не повлияли на экономику, независимо от происходящего.

«Президента Трампа критиковали за то, что он якобы ничего не делает. Он предпринимает смелый шаг — а вы цитируете российского пропагандиста», — добавил глава Минфина США.

Кирилл Дмитриев прилетел в США для проведения переговоров 24 октября — вскоре после того, как Трамп объявил об отмене встречи с Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. По итогам визита Дмитриев заявил, что «очень четко» доносит до США позицию Путина о том, что «только конструктивный и уважительный диалог принесет плоды». По словам спецпредставителя российского президента, также до американской стороны «была донесена информация» об успешных испытаниях ракеты «Буревестник», о которых рассказал ранее Путин.

Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
21:57 1134
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
21:42 1349
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
21:23 2537
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
21:00 1917
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 5725
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 6085
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 7434
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
21:06 990
Имамоглу допросили по делу о шпионаже
Имамоглу допросили по делу о шпионаже новость дополнена
20:19 769
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция
18:03 4673
Зеленский рассказал, сколько лет Украина готова воевать
Зеленский рассказал, сколько лет Украина готова воевать
19:21 2749

ЭТО ВАЖНО

Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
Украинские «Призраки» ударили по военным объектам в Крыму
21:57 1134
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
«Революция вдов»: миллиарды по наследству
21:42 1349
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны видео
21:23 2537
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий
21:00 1917
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению
Азербайджан разрешил транзит российских товаров в Армению заявил Оверчук
14:41 5725
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои
Генштаб ВСУ: Русские в Покровске. Идут бои обновлено 18:34
18:34 6085
Россия начнет войну против одной из стран Европы
Россия начнет войну против одной из стран Европы разбираем с Вячеславом Потапенко
13:48 7434
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси видео
21:06 990
Имамоглу допросили по делу о шпионаже
Имамоглу допросили по делу о шпионаже новость дополнена
20:19 769
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция
18:03 4673
Зеленский рассказал, сколько лет Украина готова воевать
Зеленский рассказал, сколько лет Украина готова воевать
19:21 2749
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться