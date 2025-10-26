Лидера нидерландской партии эвакуировали после угроз

Лидера входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию (НПСД) Дилан Йешильгёз вечером 25 октября после предвыборных дебатов эвакуировали в безопасное место из-за сообщения о «подозрительной ситуации» вблизи ее дома в Амстердаме. Об этом сообщает телеканал NPO.

Йешильгёз рассказала, что смогла вернуться домой лишь глубокой ночью. «К сожалению, такие вещи иногда случаются», – отметила она в эфире программы Buitenhof.

По словам политика, возможная угроза, по предварительной информации, связана с деятельностью организованной преступной группировки.

«По моим данным, речь идет не о преступнике-одиночке», – добавила она.

Отвечая на вопрос о том, как инцидент сказался на избирательной кампании перед досрочными парламентскими выборами 29 октября, Йешильгёз с иронией отметила, что теперь «наносит больше макияжа, чтобы скрыть темные круги под глазами».