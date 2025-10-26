USD 1.7000
«До конца, до победы!»: грузины снова на улицах Тбилиси

В Тбилиси в годовщину парламентских выборов 2024 года сторонники оппозиции проводят шествие от площади Республики до парламента Грузии.

«До конца, до победы!» – таков лозунг акции, передает «Эхо Кавказа».

Среди участников марша – лидеры оппозиционных партий и движений, родственники задержанных и осужденных участников проевропейских акций.

Лидер движения «Площадь свободы» Леван Цуцкиридзе заявил, что «...мы собираемся сегодня, чтобы заявить: мы никуда не уходили, мы здесь и продолжим борьбу до тех пор, пока не будут выполнены требования народа». 

На выборах 26 октября прошлого года победу, согласно данным ЦИК, с результатом в 54% голосов одержала правящая партия «Грузинская мечта», получившая большинство мест в парламенте. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер на выборах, утверждали о фальсификации их итогов. Спустя год оппозиционная партия «Гахария – за Грузию», которая на выборах получила 12 мандатов, решила прекратить бойкот и вернуться к парламентской деятельности.

Основные оппозиционные партии продолжают поддерживать акции протеста, которые начались сразу после прошлогодних выборов и активизировались после заявления премьера Ираклия Кобахидзе 28 ноября о приостановке евроинтеграции до конца 2028 года.

