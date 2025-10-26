Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»

В свете сопротивления ряда монархий Персидского залива финансирование плана по восстановлению сектора Газа, выдвинутого администрацией Трампа и оцениваемого приблизительно в 70 миллиардов долларов, выглядит на данный момент весьма проблематично.
Согласно сообщению агентства Bloomberg, страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) и, прежде всего, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, не готовы к быстрому вложению средств в восстановление Газы. Согласно условиям Катара, прежде чем Доха приступит к инвестициям, Израиль должен гарантировать выполнение своей части мирного соглашения по Газе. В то время как ОАЭ требуют, чтобы ХАМАС был полностью разоружен, исключен из будущей системы управления Газой и чтобы палестинская администрация была полностью реорганизована. Эти условия ставят под сомнение реализацию заявленной суммы.
На этом фоне становятся известными дополнительные данные. По оценке Программы развития ООН (UNDP), война Израиля и ХАМАС причинила ущерб, включающий в себя также около 55 миллионов тонн строительного мусора. Исходя из чего, как пишет агентство Reuters, восстановление сектора может затянуться на десятилетия.
Одновременно оценка Всемирного банка увеличивает стоимость восстановления Газы до 80 миллиардов долларов по сравнению с предыдущими 53 миллиардами.
Обращает на себя внимание разрыв в позициях монархий Персидского залива, которые публично осуждают действия Израиля, но при этом крайне сдержанно относятся к активному финансированию реконструкции Газы, если речь заходит о рисках для их собственных национальных интересов.
Так, под давлением низких цен на нефть и замедления внутренних проектов наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Саудовская Аравия уже официально ограничила выдачу грантов, заявив, что «не любит выписывать пустые чеки», а Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что без «политической ясности» и видения будущего палестинского государства они также не готовы к финансированию.
Осложняет ситуацию и социально-политический контекст: ХАМАС продолжает контролировать значительную часть сектора Газа, что само по себе является красной линией для Израиля и США.
В итоге план президента Дональда Трампа по восстановлению Газы, что называется, подвис: обещанные 70 миллиардов долларов не гарантированы, основные ближневосточные доноры требуют выполнения политических и институциональных условий, а региональные интересы стран Персидского залива расходятся не только между собой, но и с ожиданиями Вашингтона и Иерусалима.
При этом важно отметить более широкую дипломатическую динамику. Так, на саммите в Каире в марте 2025 года арабские лидеры одобрили предложенный Египтом альтернативный план восстановления Газы стоимостью около 53 миллиардов долларов.
Этот план, предполагающий, что палестинское население останется на своей земле, был своего рода контрпредложением к «плану Трампа».
Таким образом, налицо сочетание катастрофических масштабов разрушений в секторе Газа и серьезного политического застоя по финансированию его восстановления, обусловленного институциональными гарантиями, требованиями по безопасности, распределением ролей и геополитическими опасениями стран-доноров.
И в этом контексте вопрос, откроется ли обозримом будущем финансирование в нужном объеме, остается открытым.