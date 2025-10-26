Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…»

Согласно сообщению агентства Bloomberg, страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) и, прежде всего, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, не готовы к быстрому вложению средств в восстановление Газы. Согласно условиям Катара, прежде чем Доха приступит к инвестициям, Израиль должен гарантировать выполнение своей части мирного соглашения по Газе. В то время как ОАЭ требуют, чтобы ХАМАС был полностью разоружен, исключен из будущей системы управления Газой и чтобы палестинская администрация была полностью реорганизована. Эти условия ставят под сомнение реализацию заявленной суммы.

В свете сопротивления ряда монархий Персидского залива финансирование плана по восстановлению сектора Газа, выдвинутого администрацией Трампа и оцениваемого приблизительно в 70 миллиардов долларов, выглядит на данный момент весьма проблематично.

На этом фоне становятся известными дополнительные данные. По оценке Программы развития ООН (UNDP), война Израиля и ХАМАС причинила ущерб, включающий в себя также около 55 миллионов тонн строительного мусора. Исходя из чего, как пишет агентство Reuters, восстановление сектора может затянуться на десятилетия.

Одновременно оценка Всемирного банка увеличивает стоимость восстановления Газы до 80 миллиардов долларов по сравнению с предыдущими 53 миллиардами.

Обращает на себя внимание разрыв в позициях монархий Персидского залива, которые публично осуждают действия Израиля, но при этом крайне сдержанно относятся к активному финансированию реконструкции Газы, если речь заходит о рисках для их собственных национальных интересов.

Так, под давлением низких цен на нефть и замедления внутренних проектов наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Саудовская Аравия уже официально ограничила выдачу грантов, заявив, что «не любит выписывать пустые чеки», а Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что без «политической ясности» и видения будущего палестинского государства они также не готовы к финансированию.