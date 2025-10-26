USD 1.7000
Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны

Белгородская плотина после удара ВСУ начала пропускать воду, российские подразделения, которые успели переправиться через реку Северский Донец в Харьковской области, оказались фактически отрезанными от основных сил. Об этом сообщает «Украинская правда».

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «в результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища». «Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», – писал он.

По словам губернатора, власти рекомендуют жителям населенных пунктов Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино временно эвакуироваться в пункты размещения в Белгороде.

В воскресенье 16-й армейский корпус ВСУ опубликовал заявление о ситуации в районе Волчанска на Харьковщине: «На сегодня ситуация складывается уже не в пользу россиян. После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду. Как сообщают российские медиа, только за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Как говорится, пошла вода в дом, точнее, в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян».

Согласно данным украинских военных, российская армия теперь столкнется с логистическими проблемами. «Так что подразделения, которые успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил», – отметили в армейском корпусе ВСУ.

