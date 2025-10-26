Удар ВСУ прорвал Белгородскую дамбу: российские войска отрезаны

Белгородская плотина после удара ВСУ начала пропускать воду, российские подразделения, которые успели переправиться через реку Северский Донец в Харьковской области, оказались фактически отрезанными от основных сил. Об этом сообщает «Украинская правда».

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «в результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища». «Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», – писал он.

По словам губернатора, власти рекомендуют жителям населенных пунктов Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино временно эвакуироваться в пункты размещения в Белгороде.