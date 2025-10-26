Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны

Руководство Ирана, по данным источников в Тегеране, все чаще выражает тревогу по поводу надвигающегося экономического кризиса. В Тегеране на прошлой неделе прошли закрытые совещания высшего руководства, на которых обсуждались меры по предотвращению экономического коллапса и попытки обойти международные санкции. Как отмечают участники встреч, «проблема растет, а возможности сокращаются». Национальная валюта обесценивается, экспорт нефти сталкивается с новыми ограничениями, а уровень жизни населения стремительно падает. После восстановления санкций ООН и провала переговоров по ядерной сделке ситуация в экономике резко ухудшилась. Несмотря на то что президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить диалог, верховный лидер ИРИ Али Хаменеи категорически отверг это предложение. По информации Reuters, три высокопоставленных иранских чиновника заявили, что режим рассматривает действия США, их западных союзников и Израиля как попытку вызвать внутреннюю дестабилизацию и подорвать устойчивость исламской республики.

Коррупция, обвал риала и рост социального неравенства вызывают все большее раздражение населения, и даже государственные СМИ открыто признают наличие системных проблем. «Истеблишмент понимает, что протесты неизбежны, вопрос лишь во времени», — отметил в беседе с Reuters один из иранских чиновников. Экономическая стратегия Тегерана по-прежнему строится на принципах «экономики сопротивления» — имеются в виду ориентация на внутренние ресурсы и тесные торговые связи с Китаем, Россией и соседними странами. Но, как отмечают эксперты, этих мер недостаточно для защиты огромной страны с населением 92 миллиона человек от масштабного экономического удара. Энергетический стратег Омод Шукри из американского Университета Джорджа Мейсона подчеркнул, что восстановление санкций ООН «усугубит структурные и финансовые проблемы, приведет к сокращению банковских операций, ограничит торговлю и экспорт нефти — основного источника дохода Ирана». С 2018 года, когда США вышли из ядерного соглашения, экономика страны пережила глубокий спад. Определенная стабилизация в 2020 году была достигнута за счет торговли нефтью с Китаем, однако теперь этот канал находится под угрозой. Если Пекин попытается улучшить отношения с Вашингтоном, он может потребовать от Ирана более значительных скидок или вовсе сократить закупки. Каждый доллар снижения цены барреля обходится Ирану в 500 миллионов долларов годовых потерь.

По прогнозу Всемирного банка, в 2025 году экономика Ирана сократится на 1,7 процента, а в 2026 году — на 2,8 процента, что резко контрастирует с прежним прогнозом роста. На внутреннем рынке положение ухудшается ежедневно. В октябре курс риала опустился до 1,115 миллиона за доллар против 920 тысяч в августе. Инфляция превышает 40 процентов, а по неофициальным оценкам, доходит до 50 процентов. За год цены на основные продукты выросли более чем на 50 процентов, а мясо стало недоступным для большинства семей. «Мы не можем позволить себе покупать мясо даже раз в месяц», — сказала в разговоре с Reuters жительница Шираза, мать троих детей. Социальное напряжение растет и в городах, и в сельских районах. Госслужащие жалуются на задержки зарплат, предприятия закрываются, безработица растет.