Новость дня
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны

наш комментарий
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
21:28 1621

Руководство Ирана, по данным источников в Тегеране, все чаще выражает тревогу по поводу надвигающегося экономического кризиса.

В Тегеране на прошлой неделе прошли закрытые совещания высшего руководства, на которых обсуждались меры по предотвращению экономического коллапса и попытки обойти международные санкции. Как отмечают участники встреч, «проблема растет, а возможности сокращаются». Национальная валюта обесценивается, экспорт нефти сталкивается с новыми ограничениями, а уровень жизни населения стремительно падает.

После восстановления санкций ООН и провала переговоров по ядерной сделке ситуация в экономике резко ухудшилась. Несмотря на то что президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить диалог, верховный лидер ИРИ Али Хаменеи категорически отверг это предложение. По информации Reuters, три высокопоставленных иранских чиновника заявили, что режим рассматривает действия США, их западных союзников и Израиля как попытку вызвать внутреннюю дестабилизацию и подорвать устойчивость исламской республики.

В Тегеране правительство ломает голову: как предотвратить экономический коллапс?

Коррупция, обвал риала и рост социального неравенства вызывают все большее раздражение населения, и даже государственные СМИ открыто признают наличие системных проблем.

«Истеблишмент понимает, что протесты неизбежны, вопрос лишь во времени», — отметил в беседе с Reuters один из иранских чиновников.

Экономическая стратегия Тегерана по-прежнему строится на принципах «экономики сопротивления» — имеются в виду ориентация на внутренние ресурсы и тесные торговые связи с Китаем, Россией и соседними странами. Но, как отмечают эксперты, этих мер недостаточно для защиты огромной страны с населением 92 миллиона человек от масштабного экономического удара.

Энергетический стратег Омод Шукри из американского Университета Джорджа Мейсона подчеркнул, что восстановление санкций ООН «усугубит структурные и финансовые проблемы, приведет к сокращению банковских операций, ограничит торговлю и экспорт нефти — основного источника дохода Ирана».

С 2018 года, когда США вышли из ядерного соглашения, экономика страны пережила глубокий спад. Определенная стабилизация в 2020 году была достигнута за счет торговли нефтью с Китаем, однако теперь этот канал находится под угрозой. Если Пекин попытается улучшить отношения с Вашингтоном, он может потребовать от Ирана более значительных скидок или вовсе сократить закупки. Каждый доллар снижения цены барреля обходится Ирану в 500 миллионов долларов годовых потерь.

Население еле сводит концы с концами

По прогнозу Всемирного банка, в 2025 году экономика Ирана сократится на 1,7 процента, а в 2026 году — на 2,8 процента, что резко контрастирует с прежним прогнозом роста.

На внутреннем рынке положение ухудшается ежедневно. В октябре курс риала опустился до 1,115 миллиона за доллар против 920 тысяч в августе. Инфляция превышает 40 процентов, а по неофициальным оценкам, доходит до 50 процентов. За год цены на основные продукты выросли более чем на 50 процентов, а мясо стало недоступным для большинства семей.

«Мы не можем позволить себе покупать мясо даже раз в месяц», — сказала в разговоре с Reuters жительница Шираза, мать троих детей.

Социальное напряжение растет и в городах, и в сельских районах. Госслужащие жалуются на задержки зарплат, предприятия закрываются, безработица растет.

Инфляция ударила по покупательной способности населения

«Моя жена потеряла работу, и теперь мы живем только на одну зарплату, - рассказал житель Тегерана Али Реза. - Мы едва оплачиваем аренду и обучение детей».

Религиозная элита, по сведениям источников, опасается, что нарастающее недовольство может перерасти в массовые акции протеста, подобные волнениям 2017 и 2022 годов. Экономическая блокада, падение доверия и растущее чувство отчаяния превращают Иран в пространство хронической нестабильности. Все больше предпринимателей, особенно занятых в экспортных секторах, выражают опасения, что без дипломатического решения ядерного кризиса и снятия санкций страна может погрузиться в длительный экономический застой.

Читайте по теме

А шах-то голый!.. рожденная революцией; все еще актуально
10 июля 2025, 02:55 11578
Забастовка парализовала Иран что происходит?
30 мая 2025, 12:57 4898
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 6905
