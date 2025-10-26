Путин сказал «да» плану Америки

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске подтвердил готовность работать над прекращением российско-украинской войны, опираясь на предложенную США концепцию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью YouTube-каналу «Ультраханг» глава МИД РФ подчеркнул, что до саммита на Аляске спецпосланник президента США Стивен Уиткофф привез в Москву предложения по Украине, которые там внимательно изучили.

«Президент России Владимир Путин (на Аляске) подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: «Верно ли это? Так ли это?» Все было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров считает, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, однако такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.

Он напомнил, что Трамп в телефонном разговоре предложил Путину встретиться в Будапеште, на что российский лидер дал свое согласие и предложил подготовить встречу. После чего по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио с Лавровым.

«Как я говорил, я слышал, что Госдепартамент выпустил сообщение, в котором заявил, что Марко Рубио и Сергей Лавров провели хороший и продуктивный телефонный разговор. Он был так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды», – сказал глава МИД РФ.

«Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что «отмена» означает «перенос». Так что все зависит от инициатора», – добавил Лавров.

При этом он указал, что Москва не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии по поводу урегулирования российско-украинской войны в руководстве США.

По утверждению Лаврова, РФ признает независимость Украины, но «необходимо учитывать мнение людей», проживающих на территориях, которые в настоящее время находятся под контролем РФ. Он уверяет, что «для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях».