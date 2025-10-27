USD 1.7000
Новость дня
Azeronline последовательно укрепляет удовлетворенность клиентов

10:00 383

В результате клиентоориентированной политики обслуживания, проводимой компанией Azeronline LTD, в 2025 году зафиксирован заметный рост показателей удовлетворенности клиентов.

Согласно проведенному анализу, индекс лояльности клиентов (NPS — Net Promoter Score) увеличился на 11 пунктов по сравнению с предыдущим периодом и достиг уровня 69%.

Этот результат отражает целенаправленную деятельность команды Azeronline по улучшению клиентского опыта, повышению качества обслуживания и развитию ориентированного на пользователя подхода.

Компания рассматривает измерение NPS как один из ключевых индикаторов клиентского опыта и в дальнейшем намерена продолжать работу по совершенствованию качества услуг, более оперативному удовлетворению потребностей пользователей и укреплению доверия к бренду.

Отметим, что NPS (Net Promoter Score) — это международный показатель, отражающий степень удовлетворенности клиентов и их готовность рекомендовать услуги компании другим пользователям.

Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
Армянская армия не будет воевать с Азербайджаном
11:18 470
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле
Zefer Golf Tournament 2025: Азербайджан и Турция снова вместе на одном поле ФОТО
11:18 196
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
Трамп: Мы не играем в игры с русскими
11:17 428
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 2233
Выстоит ли Покровск?
Выстоит ли Покровск? ISW
10:58 703
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
09:43 3081
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы»
Новые банды парализовали Стамбул: «Далтоны» и «Касперы» наша корреспонденция; все еще актуально
26 октября 2025, 18:03 7486
Тяжелая дилемма президента Сербии
Тяжелая дилемма президента Сербии
10:10 923
Лавров рассказал венграм о нехороших США
Лавров рассказал венграм о нехороших США
09:48 1065
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий
26 октября 2025, 21:28 6704
Стакан наполовину полон или его нет на столе?
Стакан наполовину полон или его нет на столе? горячая тема; все еще актуально
26 октября 2025, 16:23 4084

ЭТО ВАЖНО

