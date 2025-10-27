Azeronline последовательно укрепляет удовлетворенность клиентов

Согласно проведенному анализу, индекс лояльности клиентов (NPS — Net Promoter Score) увеличился на 11 пунктов по сравнению с предыдущим периодом и достиг уровня 69% .

В результате клиентоориентированной политики обслуживания, проводимой компанией Azeronline LTD, в 2025 году зафиксирован заметный рост показателей удовлетворенности клиентов.

Этот результат отражает целенаправленную деятельность команды Azeronline по улучшению клиентского опыта, повышению качества обслуживания и развитию ориентированного на пользователя подхода.

Компания рассматривает измерение NPS как один из ключевых индикаторов клиентского опыта и в дальнейшем намерена продолжать работу по совершенствованию качества услуг, более оперативному удовлетворению потребностей пользователей и укреплению доверия к бренду.

Отметим, что NPS (Net Promoter Score) — это международный показатель, отражающий степень удовлетворенности клиентов и их готовность рекомендовать услуги компании другим пользователям.